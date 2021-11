Bộ Công an thành lập lực lượng an ninh trên không

Lực lượng An ninh trên không được sử dụng vũ khí, vũ lực để ngăn chặn, xử lý các hành vi khủng bố hoặc đe dọa an ninh, an toàn chuyến bay.

Ngày 15/11, Bộ Công an thành lập Phòng An ninh trên không thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

An ninh trên không là lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống khủng bố, phòng ngừa và xử lý hành vi can thiệp bất hợp pháp, đảm bảo an ninh trên chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam.

Lực lượng có nhiệm vụ nắm tình hình liên quan đến an ninh hàng không, thu thập, đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến các hành vi đe dọa an ninh an toàn các chuyến bay trong nước và quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao quyết định thành lập Phòng An ninh trên không cho thiếu tướng Quách Huy Hoàng, Cục trưởng Quản lý xuất nhập cảnh. Ảnh: TTXVN.

An ninh trên không cũng là đơn vị tham mưu, đề xuất với cục trưởng các biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi khủng bố hoặc đe dọa an ninh, an toàn chuyến bay; bố trí lực lượng an ninh trên những chuyến bay nếu có nguy cơ.

Nếu có tình huống can thiệp bất hợp pháp hoặc tình huống bất ngờ đe dọa nghiêm trọng đến an ninh, an toàn tàu bay đang bay, an ninh trên không có trách nhiệm phối hợp với tổ bay để xử lý. Họ có quyền sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, vũ lực nhằm vô hiệu hóa mọi hành vi can thiệp bất hợp pháp trên tàu bay.

Trong trường hợp đặc biệt, an ninh trên không báo cáo Cục trưởng Quản lý xuất nhập cảnh đề nghị Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không tạm hoãn chuyến bay khi có căn cứ xác định có nguy cơ xảy ra khủng bố hoặc hành vi đe dọa an ninh an toàn chuyến bay.

Ngoài ra, lực lượng này còn phối hợp các đơn vị của Bộ Công an và ngành hàng không khi áp giải bằng tàu bay đối với người bị dẫn độ, người đang chấp hành hình phạt tù từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại, người nước ngoài bị buộc xuất cảnh, người Việt Nam bị nước ngoài trục xuất.

Bộ Công an nhấn mạnh việc thành lập lực lượng an ninh trên không được huấn luyện, đào tạo bài bản, luôn sẵn sàng chiến đấu, góp phần tăng cường an ninh, an toàn chuyến bay, hỗ trợ và bảo đảm các hoạt động hàng không dân dụng trong nước và quốc tế.