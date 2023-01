Bộ Công an: Số bị can liên quan vụ Việt Á sẽ tăng

Chánh văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô cho biết nhiều khả năng, số bị can liên quan vụ Việt Á và chuyến bay giải cứu ở Cục Lãnh sự sẽ tăng thời gian tới.

Tiến độ điều tra vụ Việt Á và chuyến bay giải cứu tại Cục Lãnh sự là vấn đề được cơ quan báo chí quan tâm tại cuộc họp báo Chính phủ tối 3/1.

Thông tin nội dung trên, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cơ quan chức năng phấn đấu kết thúc việc điều tra hai vụ án trên trong quý I/2023.

Theo ông Xô, đến nay, liên quan Công ty Việt Á, cơ quan điều tra đã khởi tố 29 vụ án với 102 bị can, trong khi vụ chuyến bay giải cứu đã khởi tố 39 bị can. Tổng số tiền đã kê biên, phong tỏa và bị can nộp khắc phục hậu quả là 1.670 tỷ đồng với vụ Việt Á và 80 tỷ đồng với vụ chuyến bay giải cứu.

"Nhiều khả năng, số bị can liên quan vụ việc trên tăng thời gian tới", Chánh văn phòng Bộ Công an thông tin.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ chiều tối 3/1. Ảnh: Hoàng Phong.

Đại án Việt Á khởi phát từ ngày 17/12/2021 khi Cục Cảnh sát kinh tế khởi tố, bắt tạm giam Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á) cùng 4 cấp dưới và cựu Giám đốc CDC Hải Dương và kế toán trưởng đơn vị này.

Hơn 95 bị can tại 25 địa phương, đơn vị đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Trong số đó có ông Nguyễn Thanh Long (nguyên Bộ trưởng Y tế), ông Chu Ngọc Anh (nguyên Bộ trưởng Khoa học & Công nghệ, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội), ông Phạm Công Tạc (nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ), ông Phạm Xuân Thăng (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương).

Trong khi đó, vụ chuyến bay giải cứu khởi phát hồi tháng 1/2022, khi Bộ Công an khởi tố bà Nguyễn Thị Hương Lan (Cục trưởng Cục Lãnh sự) và 3 thuộc cấp về tội Nhận hối lộ.

Theo cơ quan chức năng, năm 2021, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao tổ chức 173 chuyến bay, đưa hơn 50.000 công dân thuộc diện ưu tiên về nước. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao phối hợp với bộ, ngành tổ chức hơn 400 chuyến bay đưa về nước trên 70.000 người. Tổng số chuyến bay về nước trong năm 2021 là gần 600 và đưa khoảng 120.000 công dân hồi hương.