Cục An ninh mạng và đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phát hiện 30 vụ lộ, mất bí mật Nhà nước với 202 đầu tài liệu trong năm 2021.

Sáng 21/12, Bộ Công an cùng Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị Phòng ngừa hành vi phạm tội trong chuyển đổi nền kinh tế số, đảm bảo an ninh thông tin mạng đối với dịch vụ nội dung số tại Việt Nam.

Đánh giá tình hình an ninh mạng năm 2021, trung tướng Nguyễn Minh Chính (Cục trưởng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05, Bộ Công an) nhấn mạnh qua kiểm tra, rà soát tại 26 cơ quan, đơn vị ở các địa phương, lực lượng an ninh mạng phát hiện nhiều lỗ hổng bảo mật ở mức nghiêm trọng.

Nhiều lỗ hổng như hệ thống bị nhiễm virus, chứa phần mềm gián điệp nguy hiểm gây nguy cơ mất an ninh, an toàn hệ thống thông tin mạng. Bên cạnh đó, một số ứng dụng phòng chống dịch Covid-19 cũng có nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân.

Cục trưởng A05 Nguyễn Minh Chính. Ảnh: Thành Trung.

Đáng chú ý, Cục trưởng A05 cho biết trong năm 2021, Bộ Công an phát hiện 30 vụ lộ, mất bí mật Nhà nước với 202 đầu tài liệu.

Cơ quan chức năng còn ghi nhận hơn 8 triệu cảnh báo tấn công mạng. Trong đó, trên 2.700 đợt tấn công nhằm vào các trang thông tin hay cổng thông tin điện tử trong nước.

Ngoài ra, thời gian qua, Cục A05 và các đơn vị nghiệp vụ ghi nhận tội phạm sử dụng tội phạm công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng có dấu hiệu gia tăng.

Theo trung tướng Nguyễn Minh Chính, loại tội phạm lừa đảo này thường giả danh cán bộ của các cơ quan thực thi pháp luật như tòa án, VKS hay cơ quan công an để chiếm đoạt tiền.

Ngoài ra, nhiều kẻ có hành vi giả mạo các website của ngân hàng, giả lập trạm BTS viễn thông, phát tán tin nhắn thương hiệu hoặc cài thiết bị đánh cắp thông tin cá nhân tại máy ATM để chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công an thống kê giai đoạn 2016-2021, các lực lượng đã phát hiện, đấu tranh và xử lý 2.386 chuyên án về tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trong đó, cơ quan điều tra khởi tố 1.158 vụ và 1.055 bị can. 51 vụ việc cùng hàng nghìn người liên quan bị xử phạt hành chính.