Bộ Công an phá vụ vận chuyển 500 tấn hàng nhập lậu

Hơn 500 tấn hàng nhập lậu qua biên giới bị cảnh sát phát hiện. Hàng hóa đa phần là quần áo, mỹ phẩm, phụ tùng ôtô, xe máy và đồ điện tử.

Ngày 18/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với các đơn vị và Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá đường dây buôn lậu, thu giữ hàng trăm tấn hàng hóa vận chuyển trái phép qua biên giới.

Bộ Công an đánh giá đây là đường dây buôn lậu hoạt động có tổ chức, quy mô đặc biệt lớn và liên quan nhiều người trên cả nước. Trong đó, cơ quan chức năng xác định Đào Văn Chấp (51 tuổi, trú TP Móng Cái, Quảng Ninh) cầm đầu.

Cơ quan điều tra đã làm rõ hơn 30 nghi phạm, thu giữ trên 300 tấn hàng hóa nhập lậu qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Cơ quan chức năng khám xét kho hàng lậu liên quan chuyên án. Ảnh: VTV.

Qua khám xét đồng loạt các kho chứa hàng tại Hưng Yên và Hà Nội, ban chuyên án thu thêm hơn 200 tấn hàng hóa, 20 xe container và xe tải các loại.

Loại hàng hóa được buôn bán, vận chuyển trái phép đa phần là quần áo, mỹ phẩm, phụ tùng ôtô, xe máy và đồ điện tử. Nhóm nghi phạm khai mỗi ngày, họ vận chuyển, buôn bán khoảng hơn 200 tấn hàng hóa các loại, trị giá hàng chục tỷ đồng.

Từ 15/12, lực lượng công an trên toàn quốc đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trong đợt ra quân, Bộ trưởng Công an chỉ đạo công an các địa phương tập trung tấn công, trấn áp các băng nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường; ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển, đốt pháo trái phép. Đồng thời, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ và tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.