Bộ Công an phá đường dây buôn lậu gần 200 kg vàng

Chiều 29/9, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết được sự đồng ý, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát kinh tế đã xác lập, đấu tranh chuyên án buôn lậu vàng qua biên giới Việt Nam - Campuchia.

Ngày 28/9, Cục Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Tây Ninh áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ đường dây buôn lậu này.

Đây là đường dây buôn lậu rất lớn, diễn ra trong thời gian dài, liên quan đến nhiều người trên nhiều tỉnh, thành phố; với thủ đoạn thiết lập đường dây khép kín, thu mua gom ngoại tệ (USD) từ Việt Nam chuyển qua Campuchia mua vàng để mang về Việt Nam tiêu thụ.

Kết quả phá án bước đầu đã làm rõ riêng trong ngày 27/9 và 28/9, đường dây này đã nhập lậu 198 kg vàng. Nhà chức trách đã xác định được đối tượng chủ mưu cầm đầu, vận chuyển, tiêu thụ.