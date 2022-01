Bộ Công an niêm phong nhiều tài liệu ở CDC Bình Phước khi sau khi lãnh đạo cơ quan này thừa nhận đã nhận quà của Công ty Việt Á.

Sáng 4/1, trao đổi với Zing, ông Quách Ái Đức, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước, xác nhận Bộ Công an đang làm việc với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh (CDC Bình Phước) sau việc ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc CDC Bình Phước, nhận quà từ Công ty Việt Á.

Giám đốc Sở Y tế Bình Phước cho biết ngày 3/1, Bộ Công an đã đến Bình Phước để làm việc với CDC. “Theo báo cáo của CDC, Bộ Công an đã niêm phong tài liệu ở cơ quan này nên việc trả lại quà không thực hiện được như kế hoạch”, ông Đức cho biết.

Cơ quan điều tra của Bộ Công an đã niêm phong tài liệu ở CDC nên Sở Y tế cũng chưa thể thành lập hội đồng để xem xét việc ông Nguyễn Văn Sáu trả lại quà. “Bộ Công an đã vào cuộc làm rõ sự việc nên sở sẽ đợi kết luận của công an rồi mới có phương án xử lý tiếp theo”, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước nói.

Bộ kit test Covid-19 do Công ty cổ phần công nghệ Việt Á sản xuất.

Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Sáu thừa nhận có việc nhận quà của Công ty Việt Á vào đầu tháng 12/2021.

“Sau khi nhân viên của Công ty Việt Á về, đến tối kiểm tra thì đó là quà của công ty gửi cho tôi. Việc này tôi đã báo cáo tổ chức, báo cáo lãnh đạo các cấp. Phần quà này sau kỳ nghỉ lễ tôi sẽ nộp lại cơ quan chức năng”, ông Sáu nói.

Trong năm 2021, CDC Bình Phước đã mua của Công ty Việt Á 87.392 kit test Covid-19, 47.900 kit test tách chiết với tổng số tiền hơn 41,5 tỷ đồng và đã thanh toán trên 7,1 tỷ đồng .

Ngoài ra, CDC Bình Phước đã mua máy xét nghiệm Realtime-PCR và máy tách chiết tự động DNA/RNA của Công ty Việt Á với tổng kinh phí 2,75 tỷ đồng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Kinh phí 2 máy này chưa thanh toán.