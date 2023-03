Bộ Công an mong người dân thông cảm khi gặp trục trặc xác nhận cư trú

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết đến nay, cơ bản không còn tình trạng người dân phàn nàn về việc cơ quan chức năng đòi giấy xác nhận cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính.

Trả lời tại họp báo Chính phủ chiều 3/3 về việc thời gian vừa qua, sau khi bỏ sổ hộ khẩu giấy, nhiều người dân phản ánh về bất cập liên quan việc phải xin giấy xác nhận cư trú, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết trong những ngày qua Thủ tướng, Phó thủ tướng cùng Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đã đề cập vấn đề này và nêu nhiều giải pháp.

Ông Xô cho hay theo báo cáo từ các địa phương, từ hôm qua (2/3) đến nay, cơ bản không còn phàn nàn việc cơ quan chức năng đòi giấy xác nhận cư trú.

"Chúng ta có 100 triệu dân, mỗi ngày có tới vài trăm nghìn giao dịch hoặc hơn, chắc chắn trong số đó có trục trặc, vận hành chưa thuần thục. Do đó, rất mong người dân thông cảm", trung tướng Tô Ân Xô nói và cho hay số người dân làm dịch vụ công bị phiền hà có tỷ lệ rất nhỏ so với tổng số lượng giao dịch. Bộ Công an đã có nhiều biện pháp nhắc nhở và có những giải pháp nghiêm khắc.

Trung tướng Tô Ân Xô tại họp báo Chính phủ chiều 3/3. Ảnh: Hồng Quang.

Trước đó ngày 28/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành công điện gửi các bộ ngành và UBND các tỉnh, thành phố, về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, giấy tạm trú.

Công điện nêu rõ sau khi sổ hộ khẩu, giấy tạm trú hết giá trị sử dụng vào ngày 31/12/2022, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh để phục vụ tra cứu, khai thác thông tin cá nhân, không gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức.

Đến nay, nhiều địa phương đã thường xuyên tra cứu, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính như Hà Nội, TP.HCM, Long An, Yên Bái, Điện Biên.

"Tuy nhiên, vẫn còn nhiều địa phương chưa thực hiện nghiêm quy định và chỉ đạo của Chính phủ, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức. Còn tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú như giấy xác nhận thông tin về cư trú, thông báo số định danh cá nhân", công điện nêu rõ.