Bộ Công an làm việc thêm với 8 cán bộ CDC Nghệ An

Ngoài Giám đốc CDC Nghệ An, Bộ Công an còn triệu tập thêm 8 cán bộ khác của đơn vị này để phục vụ điều tra liên quan đến các gói thầu mua bộ kit xét nghiệm nCoV của Công ty Việt Á.

Chiều 23/12, trao đổi với Zing, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nghệ An, cho biết ngoài ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC bị Công an triệu tập ra Hà Nội phục vụ điều tra, cơ quan công an còn làm việc với 8 cán bộ của CDC Nghệ An và 3 người khác liên quan gói thầu mua bộ kit xét nghiệm nCoV của Công ty Việt Á.

“Không chỉ 8 cán bộ CDC mà cơ quan điều tra còn mời thêm những người khác có liên quan các gói thầu mua vật tư để phục vụ điều tra. Việc triệu tập những người này đều theo nghiệp vụ, Bộ Công an không thông tin qua Sở Y tế nên không thể nắm hết”, vị lãnh đạo nói.

CDC Nghệ An có 4 gói thầu liên quan Công ty Việt Á. Ảnh: P.T.

Lãnh đạo Sở Y tế cũng nói rằng việc mua sắm vật tư, hàng hóa, sinh phẩm cho ngành y tế trong giai đoạn chống dịch của các cơ sở y tế khá nhiều, Sở đang yêu cầu các đơn vị báo cáo chi tiết, chậm nhất đến ngày 25/12.

Trước đó, vào chiều 22/12, Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo ông Chu Trọng Trang, Phó giám đốc CDC Nghệ An đảm nhận tạm thời công việc của ông Nguyễn Văn Định trong thời gian Giám đốc CDC vắng mặt để làm việc với C03 (Bộ Công an) làm rõ vấn đề liên quan Công ty Việt Á nâng khống giá các bộ kit xét nghiệm Covid-19.

Theo lãnh đạo CDC Nghệ An, từ đầu mùa dịch đến nay, đơn vị này nhận kit xét nghiệm nCoV của Công ty Việt Á thông qua 4 gói thầu với giá trị 28 tỷ đồng để cung cấp vật tư, sinh phẩm (2 gói chỉ định giá trị 18,5 tỷ đồng , 2 gói còn lại đấu thầu rộng rãi).

Các gói thầu này xuất phát từ nhu cầu của đơn vị và quá trình chống dịch rồi trình UBND tỉnh chủ trương, mua với giá thấp nhất. Riêng về giá sinh phẩm xét nghiệm nCoV mua từ Công ty Việt Á biến động theo diễn biến dịch, CDC Nghệ An mua cao nhất ở mức 470.000 đồng/kit, thấp nhất 367.500 đồng/kit.