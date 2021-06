Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Duy Linh, cựu cán bộ Bộ Công an vì có hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Duy Linh, cựu cán bộ Bộ Công an vì có hành vi vi phạm pháp luật.

Sau khi ra các quyết định trên, cơ quan điều tra đã tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật.

Theo nguồn tin của Zing, ông Linh từng là lãnh đạo một cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Người này bị cáo buộc có liên quan đến những sai phạm của Phan Văn Anh Vũ (đang thụ án 30 năm tù).