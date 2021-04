Bộ Công an khai mạc triển lãm hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8

Lễ khai mạc triển lãm sách, ảnh với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được tổ chức vào sáng 22/4, tại Hà Nội.

Buổi triển lãm sách, ảnh với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" chính thức khai mạc vào sáng 22/4 nhằm hướng tới kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021) cũng như hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8.

Chương trình triển lãm được diễn ra từ 22/4-25/4 tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Thành phố, số 9 Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tham gia chương trình có sự góp mặt của thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an Hà Nội; bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; cùng các đồng chí trong Đảng ủy Ban Giám đốc CATP; đại diện lãnh đạo các Phòng, Công an quận, huyện, thị xã; Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Công đoàn Công an thành phố.

Phát biểu trong lễ khai mạc buổi triển lãm, thiếu tướng Đào Thanh Hải nhấn mạnh vào tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải (ở giữa, đang đọc sách) và các cán bộ, chiến sĩ tham gia lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: Quỳnh.

"Quá trình phát triển tinh thần của một con người là quá trình đọc sách và ranh giới tinh thần của một dân tộc, ở một ý nghĩa nào đó được quyết định ở mức độ đọc sách của cả dân tộc... Chính vì thế, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 284, lấy ngày 21/4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam.

Đối với lực lượng Công an nhân dân, trong quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Đảng ủy Ban Giám đốc CATP và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện Công an Thành phố và tủ sách, phòng đọc của các đơn vị.

Có thể nói, công tác thư viện là cầu nối giữa thông tin và người sử dụng. Đây là yếu tố căn bản và quan trọng, là thước đo đánh giá vai trò, chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả của công tác phát triển văn hóa đọc", ông Đào Thanh Hải nói.

Được biết, từ năm 2015 đến nay, Công an Thành phố đã bổ sung cho thư viện và tủ sách của các đơn vị 17.920 cuốn sách, tài liệu. Ngoài ra, các đơn vị cũng đã triển khai, xây dựng 25 phòng đọc và 110 tủ sách.

Trong chương trình, đại diện đoàn thành niên Công an Thủ đô, trung úy Nguyễn Huy Hoàng cho biết đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của việc không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực bản thân trong thời đại các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng phát triển.

Trung úy Nguyễn Huy Hoàng, đại diện cho đoàn thanh niên Công an Thủ đô, phát biểu trong lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: Quỳnh.

Trung úy cho biết trong thời đại công nghệ phát triển, văn hóa đọc không vì thế mà mất đi tác dụng quan trọng trong đời sống xã hội và học tập.

Thay mặt đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô, trung úy Nguyễn Huy Hoàng cam kết sẽ tiếp tục phát huy tinh thần học tập của Bác Hồ, tích cực tìm tòi nghiên cứu nâng cao năng lực bản thân, kỹ năng mềm thông qua việc đọc sách, nghiên cứu tài liệu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị.