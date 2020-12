Bộ Công an kêu gọi bà Hồ Thị Kim Thoa ra đầu thú

Đại diện Bộ Công an cho biết cơ quan chức năng đã truy nã quốc tế bà Hồ Thị Kim Thoa, kêu gọi cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương ra đầu thú.

Chiều 7/12, tại buổi họp báo của Bộ Công an về kết quả công tác năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Zing đặt câu hỏi với đại diện Bộ liên quan vụ truy nã đối với bà Hồ Thị Kim Thoa (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương).

Trả lời câu hỏi, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết bà Hồ Thị Kim Thoa đang bị truy nã đỏ. “Bộ Công an kêu gọi bà Thoa ra đầu thú”, vị này thông tin.

Trước đó, bà Thoa bị cáo buộc có sai phạm do trực tiếp ký văn bản hoặc tham mưu, đề xuất cho cấp trên ký văn bản trái quy định liên quan khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM.

Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định tháng 5/2010, bà Thoa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương, có nhiệm vụ phụ trách trực tiếp Vụ Công nghiệp nhẹ (nay là Cục Công nghiệp) và Tổng Công ty Sabeco.

Khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng ở giữa trung tâm TP.HCM. Ảnh: Lê Quân.

Quá trình công tác, bà Thoa bị cáo buộc biết khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng đã được giao cho Bộ Công Thương và Tổng công ty Sabeco để quản lý, sử dụng, đầu tư, xây dựng khách sạn 6 sao, biết tài sản này không được thành lập pháp nhân mới.

Tuy nhiên, bà vẫn báo cáo ông Vũ Huy Hoàng (cựu Bộ trưởng Công Thương) phê duyệt, sau đó ký 3 văn bản chấp thuận chủ trương cho Tổng công ty Sabeco liên doanh, liên kết thành lập Công ty Sabeco Pearl, lợi dụng việc sắp xếp cơ sở nhà đất của doanh nghiệp Nhà nước làm thủ đoạn để chuyển quyền sử dụng khu đất vàng trên từ Tổng công ty Sabeco sang Công ty Sabeco Pearl.

VKS cho rằng hành vi của bà Thoa và ông Hoàng cùng một số bị can khác đã dịch chuyển quyền quản lý, sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng từ tài sản Nhà nước sang tay tư nhân trái pháp luật. Hành vi của các bị can gây thiệt hại, thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 2.700 tỷ đồng .

Ngày 28/7/2017, bà Thoa có đơn xin nghỉ công tác với lý do cá nhân gửi đến lãnh đạo Bộ Công Thương. Nửa tháng sau, Thủ tướng ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa.

Sau khi bị cách chức, bà Thoa sang Pháp. Quá trình điều tra, công an có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của bà Thoa và quyết định triệu tập nhưng bà này không về nước.

Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Thoa. Do bà này không có mặt ở nơi cư trú và đã xuất cảnh ngày 22/10/2018 qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Bộ Công an ra quyết định truy nã toàn quốc cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương vào ngày 4/9.

Sau đó, bà Hồ Thị Kim Thoa bị tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế truy nã đỏ. Đầu tháng 12, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương.