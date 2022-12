Bộ Công an họp báo thông tin kết quả công tác năm 2022

Chiều 19/12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Trả lời báo giới về việc mới đây, Bộ Công an đề nghị các địa phương cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan đến vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và các đơn vị, đại diện Cơ quan ANĐT Bộ Công an cho biết hiện nhà chức trách đã khởi tố 35 bị can về các tội danh Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sau khi Bộ Công an đề nghị UBND nhiều tỉnh, thành phố cung cấp tài liệu, đến nay, các địa phương đã cơ bản cung cấp hồ sơ liên quan vụ án. Cơ quan ANĐT đang tích cực nghiên cứu, củng cố hồ sơ tài liệu, điều tra mở rộng vụ án này.

Thiếu tướng Trần Thanh, đại diện Cơ quan ANĐT Bộ Công an. Ảnh: Hoàng Lam.

Tại cuộc họp diễn ra hôm 18/11, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho biết các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 2.474 vụ/4.646 bị can, truy tố 2.157 vụ/4.564 bị can, xét xử sơ thẩm 2.198 vụ/4.620 bị cáo về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế (trong đó về tham nhũng đã khởi tố mới 414 vụ án/939 bị can).

Đối với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã khởi tố mới 10 vụ án/37 bị can; đã kết thúc điều tra 16 vụ án/248 bị can, kết luận điều tra bổ sung 8 vụ án/148 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 13 vụ án/122 bị can; xét xử sơ thẩm 10 vụ án/101 bị cáo; xét xử phúc thẩm 9 vụ án/66 bị cáo.

Trung tướng Tô Ân Xô trong buổi họp báo chiều 19/12. Ảnh: Hoàng Lam.

Điển hình là vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao); vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC; vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh; vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC; vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát...

Về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, các cơ quan tố tụng đã tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản có giá trị trên 160.000 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác; các cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được gần 16.000 tỷ đồng .