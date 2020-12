Bộ Công an điều tra người được Đại học Đông Đô cấp bằng

Cơ quan điều tra đề nghị cá nhân được Đại học Đông Đô cấp bằng cử nhân tiếng Anh hệ văn bằng 2 liên hệ với công an để làm việc, cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Chiều 28/12, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra đang làm rõ vụ án Giả mạo trong công tác xảy ra tại Đại học Đông Đô. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy cơ sở này đã cấp bằng cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh hệ chính quy - văn bằng 2 cho nhiều cá nhân trái quy định.

Để hoàn thiện hồ sơ, Bộ Công an đề nghị các cá nhân đã được Đại học Đông Đô cấp loại bằng cử nhân trên cần liên hệ với cơ quan điều tra để trình báo, làm việc và cung cấp thông tin, tài liệu trước ngày 15/1/2021.

Ngoài ra, Bộ Công an đề nghị các cơ quan, tổ chức rà soát hồ sơ đã tiếp nhận của cán bộ, học viên, nghiên cứu sinh. Nếu phát hiện trường hợp sử dụng bằng cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh hệ văn bằng 2 do Đại học Đông Đô cấp thì thông báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Mẫu bằng cấp cho học viên tốt nghiệp của Đại học Đông Đô. Ảnh: N.H.

Ngày 17/12, VKSND Tối cao đã trả hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an điều tra bổ sung vụ Đại học Đông Đô cấp hàng trăm bằng cử nhân giả.

Theo đó, VKS đề nghị cơ quan điều tra xác định số tiền học phí Đại học Đông Đô đã thu của những trường hợp được cấp bằng giả là bao nhiêu; lập danh sách các học viên đã nộp tiền để được cấp bằng giả và làm rõ tiền thu, chi để có căn cứ xác định số tiền các bị can thu lời bất chính.

Cơ quan công tố cũng đề nghị xác định cụ thể các trường hợp được cấp bằng không qua đào tạo của từng lần ứng với từng bị can. Trong danh sách hiện nay, cơ quan điều tra đã làm rõ 193 trường hợp được cấp bằng không qua đào tạo nhưng chỉ nêu chung số liệu.

Ngoài ra, VKS đề nghị cơ quan chủ quản xử lý trách nhiệm đảng viên, công chức và viên chức đối với 193 trường hợp được cấp bằng trái quy định và xác định rõ ngoài 25 trường hợp đã rõ mục đích dùng bằng giả, 35 cá nhân còn lại đã sử dụng bằng giả như thế nào và tiếp tục thu 126 bằng giả còn lại.

Cùng với đó, VKS đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý hậu quả 60 trường hợp đã sử dụng bằng giả để thi tuyển công chức, bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ và việc khác.

Giữa tháng 12, Văn phòng Chính phủ cũng ra văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi các bộ ngành. Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an phối hợp các đơn vị khẩn trương truy bắt bị can Trần Khắc Hùng (Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô, đang bị truy nã về tội Giả mạo trong công tác).

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra xác minh, làm rõ những sai phạm liên quan của các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ GD&ĐT, nếu có dấu hiệu của tội phạm phải khởi tố để điều tra, xử lý nghiêm, không bỏ lọt tội phạm. Đối với các cá nhân được Đại học Đông Đô cấp, sử dụng bằng cử nhân giả, cần mở rộng điều tra vụ án để thu hồi.

Trong kết luận điều tra ban hành hồi cuối tháng 11, Cơ quan An ninh điều tra xác định Đại học Đông Đô chưa được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo văn bằng 2, trong đó có văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh.

Song, giai đoạn 2015-2017, dưới sự chỉ đạo của Trần Khắc Hùng, bị can Dương Văn Hòa (cựu hiệu trưởng) cùng thuộc cấp đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh và được Bộ GD&ĐT thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó có chỉ tiêu hệ văn bằng 2 chính quy.

Các bị can đã lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý tuyển sinh, cấp văn bằng 2 và lợi dụng chính sách tự chủ giáo dục đại học để thu hút hơn 3.500 học viên nộp trên 24 tỷ đồng để dự tuyển.

Cơ quan điều tra cáo buộc các bị can đã cấp 193 bằng cử nhân ngành ngôn ngữ Anh cho các cá nhân mà không qua tuyển sinh, đào tạo hoặc chưa đủ điều kiện cấp bằng.