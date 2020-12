Bộ Công an điều tra đơn tố bà Trần Uyên Phương chiếm đoạt tài sản

Bộ Công an cho biết đang điều tra, xác minh đơn tố cáo bà Trần Uyên Phương có hành vi chiếm đoạt tài sản và trốn thuế.

Chiều 7/12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về kết quả công tác năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Trả lời câu hỏi của Zing liên quan vụ tố cáo bà Trần Uyên Phương, đại diện Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an cho biết hồi tháng 10, cơ quan này nhận được đơn tố cáo bà Trần Uyên Phương có hành vi chiếm đoạt tài sản, trốn thuế.

"Bộ Công an vào cuộc tập trung điều tra, xác minh. Đến tháng 11, Bộ Công an đã ra quyết định đề nghị phong tỏa tài sản đứng tên của bà Trần Uyên Phương để làm rõ", đại điện Bộ Công an thông tin.

Nhiều dự án hạ tầng đang được triển khai tại Đồng Nai. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Tháng 10, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận đơn của một giám đốc công ty ở Đồng Nai tố cáo ông Trần Quý Thanh, bà Trần Uyên Phương và một số cá nhân khác.

Lý dó người này làm đơn tố cáo vì cho rằng nhóm người trên có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản, gây thiệt hại cho nạn nhân số tiền trên 1.000 tỷ đồng .

Đến ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm. Hiện, Bộ Công an tập trung điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Ngày 9/11, cơ quan điều tra có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai, đề nghị địa phương này giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua bán, cho tặng, cầm cố hay thế chấp) đối với Công ty CP bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành.

Trao đổi với Zing, bà Trần Uyên Phương nói đã ủy quyền cho luật sư để giải đáp các thắc mắc. Sau đó, luật sư Nguyễn Đức Hoàng (đại diện cho phía bà Phương) phản hồi dự án của Công ty Minh Thành không thuộc sở hữu của Công ty Kim Oanh Đồng Nai.

Theo luật sư này, Công ty Kim Oanh đã hoàn tất việc chuyển nhượng 50% cổ phần tại Công ty Minh Thành (chủ dự án dân cư ở xã An Phước) cho bà Trần Uyên Phương.