Bộ Công an đề xuất tăng gấp đôi mức phạt người mua dâm

Dự thảo nghị định mới đề xuất xử phạt 2 triệu đồng đối với hành vi mua dâm. Mức chế tài này cao gấp đôi quy định hiện hành.

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình.

Nghị định mới (thay thế Nghị định 167/2013 của Chính phủ) đã bổ sung quy định xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm mới; đề xuất tăng mức xử phạt hành chính một số hành vi so với Nghị định 167.

Theo Điều 24 dự thảo nghị định mới, Bộ Công an đề xuất phạt 1-2 triệu đồng đối với người có hành vi mua dâm. Trường hợp mua dâm từ 2 người trở lên cùng lúc, mức phạt từ 2 triệu đến 5 triệu đồng.

Theo Nghị định 167/2013 đang lưu hành, người bị xác định mua dâm sẽ bị phạt hành chính từ 500.000 đến một triệu đồng. Như vậy, quy định mới đề xuất tăng gấp đôi mức chế tài này.

Bộ Công an đề xuất phạt người bán dâm từ 1 đến 2 triệu đồng. Ảnh minh họa: N.D.

Với hành vi bán dâm, Điều 25 của dự thảo nghị định mới đề xuất phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 300.000-500.000 đồng. Trường hợp bán dâm cho 2 người trở lên cùng lúc thì áp dụng mức phạt tiền 1-2 triệu đồng.

Nghị định 167/2013 đang áp dụng hiện nay quy định phạt tiền tối đa 300.000 đồng với hành vi bán dâm. Còn bán dâm cho nhiều người cùng lúc sẽ bị phạt 300.000-500.000 đồng.

Thông qua dự thảo nghị mới, Bộ Công an cũng đề xuất tăng mức phạt đối với một số hành vi khác liên quan đến mua, bán dâm.

Theo dự thảo, các hành vi che giấu, bảo kê, giúp sức, lôi kéo, xúi giục, ép buộc hoặc cưỡng bức người khác mua, bán dâm sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đến 20 triệu đồng. Nếu dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực để bảo vệ, duy trì hoạt động mua, bán dâm hoặc góp tiền, tài sản để sử dụng vào mục đích này thì bị phạt 30-50 triệu đồng.

Còn người lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín để bảo vệ, duy trì hoạt động mua, bán dâm có thể bị phạt tiền tối đa 75 triệu đồng.

Người nước ngoài có hành vi vi phạm các quy định liên quan hoạt động mua, bán dâm thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị trục xuất về nước.