Bộ Công an chi viện 300 CSCĐ cho Bình Dương chống dịch

Bộ Công an vừa chi viện 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ cho tỉnh Bình Dương nhằm tăng cường lực lượng phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 28/6, Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ (Bộ Công an). Đây là số cảnh sát được Bộ Công an hỗ trợ, chi viện cho Bình Dương nhằm tăng cường lực lượng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an ninh trật tự cho địa phương.

300 cán bộ, chiến sĩ được Bộ Công an điều đồng chi viện cho Bình Dương. Ảnh: Thanh Kiều.

Thượng tá Nguyễn Tôn Tuấn, Trưởng phòng CSCĐ Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã bố trí 300 cán bộ, chiến sĩ làm việc tại công an 9 huyện, thị xã, thành phố.

Cụ thể, Công an TP Thủ Dầu Một tiếp nhận 40 người; Công an TP Thuận An 60 người; Công an TP Dĩ An 40 người; Công an TX Bến Cát 30 người; Công an TX Tân Uyên 60 người; Công an huyện Bàu Bàng 20 người; Công an huyện Dầu Tiếng 15 người; Công an huyện Phú Giao 20 người và Công an huyện Bắc Tân Uyên 15 người.

Sau khi sắp xếp quân số, ông Tuấn yêu cầu các đơn vị phải tổ chức, bố trí lực lượng phù hợp, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao mà trọng tâm là công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phòng ngừa đấu tranh tội phạm.