Bộ Công an cấp hộ chiếu gắn chip điện tử từ ngày 1/3

Chip điện tử được gắn ẩn bên trong bìa sau của hộ chiếu. Hình thức của hộ chiếu gắn chip không có nhiều thay đổi so với mẫu phổ thông được cấp từ 1/7/2022.

Bộ Công an cho biết từ ngày 1/3, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Theo cơ quan chức năng, toàn thế giới có trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng hộ chiếu điện tử. Hộ chiếu gắn chip lưu trữ được nhiều thông tin theo một định dạng thống nhất giữa các quốc gia. Do đó, công dân dùng hộ chiếu điện tử thường được các quốc gia ưu tiên cho phép xuất nhập cảnh dễ dàng hơn.

Đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08, Bộ Công an) cho biết hộ chiếu gắn chip không có nhiều thay đổi so với mẫu phổ thông ban hành từ 1/7/2022. Chip điện tử được gắn ẩn bên trong bìa sau của hộ chiếu. Đây là loại hộ chiếu có độ bảo mật ở mức cao hơn nữa do không thể làm giả.

Mẫu hộ chiếu không gắn chip đang lưu hành. Ảnh: Hoàng Lam.

Bên cạnh đó, hộ chiếu điện tử giúp công dân tránh được nguy cơ bị lấy cắp thông tin cá nhân, không bị định vị theo dõi. Cục Quản lý Xuất nhập cảnh sẽ cấp song song hộ chiếu gắn chip và hộ chiếu phổ thông không gắn chip (theo mẫu mới ban hành từ 1/7/2022) để người dân lựa chọn.

"Hộ chiếu gắn chip là chủ trương về lâu dài nên Bộ Công an sẽ dần khuyến khích người dân chọn loại này. Hộ chiếu có giá trị sử dụng 10 năm nên công dân có thể sử dụng song song 2 loại, chỉ đổi sang loại gắn chip khi có nhu cầu hoặc hộ chiếu cũ đã hết hạn", đại diện Cục A08 nhấn mạnh.

Theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền được lựa chọn cấp hộ chiếu không gắn chip điện tử hoặc cấp hộ chiếu gắn chip. Người đã được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử mà còn hạn sử dụng sẽ được tiếp tục dùng đến khi hết thời hạn, không bắt buộc phải đổi sang hộ chiếu gắn chip.

Đáng chú ý, người đã có căn cước công dân gắn chip làm thủ tục cấp đổi hộ chiếu trực tuyến tại nhà, không cần đến trụ sở cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Thời hạn trả hộ chiếu là 8 ngày làm việc nếu làm thủ tục tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh các địa phương, 5 ngày làm việc nếu làm hộ chiếu tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.