Bộ Công an bác tin ông Nguyễn Thanh Long tự tử

Lãnh đạo cơ quan điều tra khẳng định thông tin cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long tự tử là không chính xác. Tâm trạng của bị can này đang bình thường.

Chiều 30/6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Bác tin ông Nguyễn Thanh Long tự tử

Trả lời câu hỏi của báo giới, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế (C03) Bộ Công an, cho biết trong vụ án ở Công ty Việt Á, đến nay Bộ Công an đang điều tra hành vi của các bị can, trong đó có các ông Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng KH&CN, cựu Chủ tịch Hà Nội) và ông Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Y tế).

Đề cập việc gần đây, dư luận có những đồn đoán ông Nguyễn Thanh Long và ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, đã tử vong trong trại giam. Lãnh đạo Cục C03 khẳng định thông tin này hoàn toàn không chính xác, không có việc các bị can tự tử.

Đại diện cơ quan điều tra nhấn mạnh hiện nay, tâm lý và tâm trạng của các bị can đang bình thường. “Chúng tôi vô cùng bức xúc về tin đồn này”, lãnh đạo Cục C03 bày tỏ và nhấn mạnh thông tin đồn đoán đó gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra.

Nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD

Về vụ án ở Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đến nay nhà chức trách đã khởi tố 7 bị can về tội Nhận hối lộ và 3 bị can về tội Đưa hối lộ. Kết quả điều tra bước đầu đã chứng minh các bị can nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD.

Tuy nhiên, vụ án đang trong giai đoạn điều tra nên việc xác định mỗi bị can đưa bao nhiêu, nhận bao nhiêu cần phải chờ kết luận điều tra. Cuối tháng 1, Bộ Công an khởi tố bà Nguyễn Thị Hương Lan (Cục trưởng Cục Lãnh sự), Đỗ Hoàng Tùng (Phó cục trưởng đơn vị này), Lê Tuấn Anh (Chánh văn phòng của cục) và Lưu Tuấn Dũng (Phó phòng Bảo hộ công dân) về tội Nhận hối lộ.

Ngày 25/3, Bộ Công an khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Diệu Mơ (Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình) về tội Đưa hối lộ. Đến ngày 14/4, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt giam ông Tô Anh Dũng (Thứ trưởng Bộ Ngoại giao), Phạm Trung Kiên (chuyên viên Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế thuộc Bộ Y tế) và ông Vũ Anh Tuấn (cựu cán bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an) về cùng tội danh trên.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/6, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, nhấn mạnh đối với vụ án tại Cục Lãnh sự, kết quả điều tra làm rõ sau khi trừ các chi phí, các bị can đã trục lợi mỗi chuyến bay hàng tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, ngành công an toàn quốc đã triển khai hiệu quả phương án phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động lợi dụng tình hình thế giới để gây rối an ninh, trật tự; chủ động, tích cực phối hợp triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, tại họp báo chiều 30/6. Ảnh: Hải Nam.

Về kết quả, tình hình tội phạm trong cả nước giảm 9,94% so với cùng kỳ năm 2021. Lực lượng công an điều tra, làm rõ 17.112 vụ phạm tội về trật tự xã hội; phát hiện, bắt giữ 13.417 vụ, 20.048 người phạm tội về ma túy; thu giữ 446,39 kg heroin, 925,56 kg và 2.568.944 viên ma túy tổng hợp.

Tại hội nghị sơ kết chiều 27/6, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, yêu cầu toàn ngành tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, chiến sĩ công an.

Về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Bộ trưởng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phòng ngừa, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội ít nhất 5% so với năm 2019 (thời điểm chưa có dịch Covid-19), triệt tiêu điều kiện nảy sinh tội phạm.

Bộ trưởng yêu cầu tập trung đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng các điểm du lịch, tuyến giao thông trọng điểm để phạm tội về hình sự, ma túy; triệt phá các đường dây băng, ổ, nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, đánh bạc, tín dụng đen, đòi nợ, siết nợ, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản.

Đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Đối với công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, Bộ trưởng lưu ý công an các đơn vị triển khai có hiệu quả Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Ngoài ra, cần tiếp tục triển khai quyết liệt, phân cấp và bảo đảm đầy đủ điều kiện để tổ chức đăng ký ôtô cho công an cấp huyện và đăng ký môtô, xe máy cho công an cấp xã.