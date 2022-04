BMW 7-Series First Edition được mở bán tại Nhật Bản

BMW 7-Series G70 được xem là bước nhảy vọt về mặt thiết kế so với những thế hệ "tiền nhiệm", mẫu xe này sở hữu thông số kỹ thuật hàng đầu trong số các dòng sản phẩm của BMW. Do đó, các mẫu thuộc biến thể First Edition sẽ được trang bị ghế da Merino với nhiều tùy chọn màu sắc.