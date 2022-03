Bloomberg đánh giá cao bất động sản hạng sang của Novaland

Dự án The Grand Manhattan của Tập đoàn Novaland không chỉ ghi dấu ấn tại thị trường Việt Nam, mà còn được truyền thông quốc tế đánh giá cao.

Từng được vinh danh tại hạng mục "Nhà phát triển bất động sản xuất sắc 2021", Novaland đang từng bước chứng tỏ uy tín và danh tiếng với các dự án nhận được sự chú ý ở cả thị trường trong nước lẫn truyền thông quốc tế.

Dấu ấn của The Grand Manhattan

Năm 2019, Bloomberg đưa tin Chủ tịch Bùi Thành Nhơn và Tập đoàn Novaland đang tiến vào thị trường bất động sản hạng sang với dự án The Grand Manhattan.

Trong bài viết, Bloomberg cũng đưa ra những phân tích, nhận định về thị trường bất động sản hạng sang tại Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, đồng thời đánh giá The Grand Manhattan là một trong những điểm đến tiềm năng của các nhà đầu tư.

Bloomberg đưa tin về Novaland và The Grand Manhattan năm 2019.

Đến 2022, The Grand Manhattan một lần nữa được Bloomberg nhận định như biểu tượng mới của TP.HCM khi thiết lập một lối sống cao cấp cho cư dân. Việc được truyền thông quốc tế theo dõi và dành sự chú ý trong 3 năm góp phần khẳng định nét khác biệt của dự án giữa hàng loạt đối thủ.

Với vị thế hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản tại Việt Nam, trong suốt 30 năm thành lập và phát triển, Novaland đã kiến tạo nên những dự án tầm cỡ, ghi dấu ấn trên thị trường như The Grand Manhattan, khu đô thị sinh thái Aqua City, siêu thành phố biển - du lịch - sức khỏe NovaWorld Phan Thiet.

Bloomberg một lần nữa đánh giá cao tiềm năng của The Grand Manhattan.

Trong năm 2021, tập đoàn được vinh danh ở hạng mục chính "Nhà phát triển bất động sản xuất sắc 2021" (Viet Nam Developers - Overall) cùng 3 giải thưởng khác gồm "Nhà phát triển dự án dân cư xuất sắc" (Developers - Residential sector), "Nhà phát triển dự án sáng tạo" (Developers - Innovation) và "Nhà phát triển dự án bền vững" (Developers - Sustainability sector).

Biểu tượng mới tại TP.HCM

Lấy cảm hứng từ phong cách sống hiện đại ở quận Manhattan (New York) - biểu tượng cho sự năng động, hiện đại của nước Mỹ, Tập đoàn Novaland tâm huyết kiến tạo nên The Grand Manhattan - tổ hợp căn hộ, khách sạn cao cấp tại quận 1, TP.HCM.

Sở hữu vị trí đẹp với 2 mặt tiền đường Cô Giang - Cô Bắc, The Grand Manhattan có khả năng kết nối tiện lợi tới các địa điểm trọng yếu như chợ Bến Thành, Bến Nhà Rồng, phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên 23/9...

Tích hợp hệ tiện ích đa dạng, hiện đại như bể bơi vô cực, hệ thống an ninh 5 lớp, sảnh đón sang trọng, công viên nội khu rộng 4.200 m2, chuỗi tiện ích 5 sao gồm lounge, bar, nhà hàng, khách sạn chuẩn quốc tế do Avani vận hành, The Grand Manhattan không chỉ thỏa mãn phong cách sống sang của tầng lớp tinh hoa, giới doanh nhân thành đạt, chuyên gia nước ngoài,... mà còn là ghi dấu ấn với nhiều nhà đầu tư.

Nắm giữ nhiều ưu thế, cộng hưởng với sự bảo chứng uy tín bởi Tập đoàn Novaland, The Grand Manhattan được xem là tài sản đầu tư tiềm năng với lợi suất cho thuê hấp dẫn cùng triển vọng sinh lời.

The Grand Manhattan sở hữu vị trí đắc địa tại quận 1, TP.HCM.

Giới thượng lưu ngày nay có nhu cầu cao trong việc tìm kiếm nơi sống sang trọng, tiện nghi tại các khu vực trung tâm. Đại diện công ty tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản JRE Việt Nam chia sẻ: "Tỷ suất cho thuê tại TP.HCM và Hà Nội dao động 4-10%, rất cao so với tỷ suất chưa đến 2% tại các thị trường lớn ở châu Á như Singapore, Hong Kong, Trung Quốc".

Bên cạnh đó, tiềm năng của bất động sản hạng sang tại các khu vực trung tâm như The Grand Manhattan cũng được giới đầu tư đánh giá cao khi nguồn cầu không đủ cung bởi quỹ đất ngày càng khan hiếm.

Với ưu thế đó, The Grand Manhattan hứa hẹn thu hút nhóm khách thượng lưu mua để ở và giới đầu tư trong nước cũng như quốc tế. Trong bối cảnh thị trường địa ốc Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng giàu tiềm năng, đặc biệt là phân khúc bất động sản hạng sang với mức giá hấp dẫn, sự xuất hiện của The Grand Manhattan trở thành một lựa chọn đáng tham khảo.