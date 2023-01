Blogger nổi tiếng Hàn Quốc từng bị đánh đến mức phải bỏ học

Kwak Jun-bin từng bị ép phải bỏ tiền mua đồ ăn vặt cho kẻ bắt nạt, bị đâm compa vào lưng, đến mức anh quyết định nghỉ học, bỏ nhà ra đi.

Kwak Jun-bin (30 tuổi) là blogger du lịch nổi tiếng tại Hàn Quốc với hơn 1,31 triệu người theo dõi kênh video. Khi tham gia chương trình trò chuyện nổi tiếng của đài tvN "You Quiz On The Block" vừa qua, Kwak chia sẻ về quãng thời gian là nạn nhân của bạo lực học đường.

Cụ thể, khi còn đi học, Kwak khá nhỏ con và không được bạn bè tôn trọng.

"Chúng tôi học cùng lớp nhưng tôi luôn cảm thấy mình thấp kém hơn", anh kể. Kwak còn thường xuyên bị ép tự bỏ tiền để mua đồ ăn vặt cho những kẻ bắt nạt.

"Có lần những kẻ bắt nạt dùng compa đâm vào lưng tôi và cười lớn khi thấy tôi chật vật, đau đớn. Tôi vẫn nhớ khuôn mặt tươi cười của chúng".

Bố mẹ không hề biết những gì Kwak phải trải qua cho đến khi anh bỏ học, bỏ nhà đi vào năm nhất trung học. Bố mẹ tìm được anh ở đảo Geoje, cách nhà ở Busan khoảng 50 km. Khi đó, Kwak mới kể lại những gì đã xảy ra và nói rằng không muốn quay lại trường học.

Bộ phim "The Glory" đang gây sốt ở Hàn Quốc nói về chủ đề bạo lực học đường. Ảnh: Netflix.

"Tôi mất nhiều năm để có thể mở lòng nói về quãng thời gian này. Ở Hàn Quốc, bị bắt nạt có nghĩa là bạn yếu đuối và không cảm thấy thoải mái khi chia sẻ những câu chuyện như vậy. Ngoài ra, mọi người nhìn bạn như thể bạn - chứ không phải những kẻ phạm tội - mới là vấn đề", anh chia sẻ.

Sau những gì đã trải qua, Kwak vẫn không từ bỏ việc theo đuổi ước mơ. Anh cuối cùng đã tốt nghiệp cấp 3, đỗ đại học chuyên ngành tiếng Nga và thương mại, mở ra cơ hội trở thành blogger, YouTuber chuyên nghiệp về du lịch. Trên kênh video cá nhân, Kwak cũng dành một clip chia sẻ về quãng thời gian bị bắt nạt.

Tháng 9/2022, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã công bố kết quả của một cuộc khảo sát về bạo lực học đường được thực hiện bởi các văn phòng giáo dục địa phương trên khắp Hàn Quốc.

Trong cuộc khảo sát, 53.880 học sinh, chiếm 1,7% số người được hỏi, cho biết từng bị bạo lực học đường trong khoảng thời gian từ học kỳ thứ hai năm 2021 đến học kỳ đầu tiên năm 2022.

Trong số này, 41,8% cho biết từng bị bạo lực bằng lời nói, 14,6% bị bạo lực thể chất và 13,3% bị bắt nạt.