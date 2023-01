BlackPink và đội hình biểu diễn Coachella 2023

Ngày 11/1, Allkpop đưa tin Coachella - lễ hội âm nhạc nổi tiếng của Mỹ chính thức tiết lộ đội hình toàn sao cho năm 2023 gồm BlackPink, Bad Bunny và Frank Ocean. Điều này có nghĩa BlackPink là nhóm nhạc Kpop đầu tiên trong lịch sử được biểu diễn chính tại Coachella.

Sau khi thông tin trên được đăng tải, cộng đồng người hâm mộ BlackPink tỏ ra cực kỳ phấn khích vì sắp được chứng kiến sự trở lại của thần tượng. Trước đó, 4 cô gái đã làm nên lịch sử khi biểu diễn tại Coachella năm 2019 với tư cách nghệ sĩ khách mời.

Màn xuất hiện ở sự kiện năm 2019 là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của BlackPink. Danh tiếng của BlackPink được lan truyền khắp các trang mạng xã hội thời điểm đó. Đây chính là bước đệm đưa tên tuổi của nhóm tiến xa trên đấu trường quốc tế.

Khả năng hát live của BlackPink tại Coachella năm 2019 luôn là thứ khiến người hâm mộ tự hào mỗi khi nhắc tới. 4 cô gái đã vươn lên, trở thành những ngôi sao nổi tiếng thế giới với tốc độ đáng kinh ngạc, xứng danh nhóm nhạc nữ toàn cầu.

6 năm kể từ khi ra mắt, BlackPink đang là nhóm nhạc nữ lớn nhất của Hàn Quốc với 6 video đạt hơn 1 tỷ lượt xem trên YouTube. Bốn cô gái đang thống trị làng thời trang thế giới khi là đại sứ cho loạt thương hiệu xa xỉ như Dior, Chanel, Saint Laurent và Celine.

Đầu năm 2023, BlackPink tiến hành khởi động tour diễn thế giới tại châu Á. Concert của nhóm diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Thái Lan vào ngày 7/1 thu hút lượng lớn fan hâm mộ, trong đó nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam cũng tham gia như AMEE, Đoàn Thế Lân, Hoa hậu Thùy Tiên, Á hậu Phương Nhi...

Sau khi trình diễn ở xứ sở Chùa Vàng, điểm dừng chân tiếp theo của các cô gái nhà YG sẽ là Malaysia, Indonesia, Singapore...

