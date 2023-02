BlackPink khó tái ký với YG

Khi thời điểm gia hạn hợp đồng của BlackPink đang tới gần, người hâm mộ băn khoăn liệu các thành viên sẽ tiếp tục ở lại YG Entertainment hay phát triển hướng đi mới.

Ngày 16/2, tờ Sports World cho biết nhiều chuyên gia nhận định khả năng BlackPink tái ký hợp đồng không cao. Nguyên nhân là công ty quản lý đang có kế hoạch đầu tư cho nhóm nhạc tân binh, đồng thời các thành viên BlackPink đều đã xây dựng được thương hiệu cá nhân vững chắc, hoàn toàn có thể hoạt động solo.

Theo Sports World, giới chuyên môn lo ngại những gì xảy ra với 2NE1 sẽ lặp lại với BlackPink. BlackPink ra mắt ngày 8/8/2016, cũng là lúc nhóm nhạc đàn chị đối mặt với việc gia hạn hợp đồng. Trong bối cảnh các hoạt động của BlackPink được đẩy mạnh, 2NE1 thông báo kết thúc hợp đồng với công ty quản lý vào tháng 11/2016.

Thời điểm ấy, truyền thông Hàn Quốc cho rằng YG Entertainment lựa chọn đầu tư mọi nguồn lực cho nhóm nhạc mới, thay vì tiếp tục phát triển 2NE1.

Cuối năm 2022, tin đồn BlackPink không gia hạn hợp đồng lan truyền rộng rãi. Ngày 30/12, tờ Korea Herald cho biết 4 cô gái có thể rời công ty và chuyển sang hãng thu âm The Black Label.

Sau đó vài ngày, YG Entertainment công bố nhóm nhạc nữ Baby Monster - dự án được công ty ấp ủ suốt thời gian dài. Việc YG ra mắt nhóm nhạc mới trong khi hợp đồng với BlackPink sắp hết hạn khiến nhiều người tin rằng lịch sử của công ty sẽ lặp lại.

Bên cạnh đó, Sports World cho rằng BlackPink chịu không ít áp lực từ các “tân binh khủng long” - cụm từ chỉ những nhóm nhạc thành công ngay sau khi ra mắt - như IVE, NewJeans, Le Sserafim hay aespa. Lee Hye Jin, Giáo sư truyền thông tại Trường Báo chí và Truyền thông USC Annenberg, chỉ ra: "Nhiều nhóm nhạc ra mắt trong giai đoạn 2021-2022 cho thấy những khía cạnh khác nhau về concept và âm nhạc một nhóm nhạc nữ".

Phóng viên Kim Jae Won nhận định BlackPink không nhất thiết phải hoạt động nhóm vì các thành viên đã xây dựng được thương hiệu vững chắc. Jennie, Lisa và Rosé chứng tỏ khả năng phát triển độc lập thông qua việc phát hành album solo, còn Jisoo thử sức với mảng diễn xuất.

Đặc biệt, đầu năm nay, Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới chứng nhận Lisa đạt 2 kỷ lục mới với tư cách là nghệ sĩ solo, bao gồm Nữ nghệ sĩ solo đầu tiên của Hàn Quốc giành giải thưởng Ca khúc Kpop xuất sắc tại MTV (VMAs) 2022 và Ca khúc Kpop xuất sắc tại Giải thưởng âm nhạc MTV châu Âu (EMAs) 2022.

Bên cạnh lĩnh vực nghệ thuật, BlackPink cũng khẳng định sức hút ở mảng thời trang. Jennie được người hâm mộ gọi bằng cái tên Human Chanel (ám chỉ người toát lên phong thái của Chanel), Lisa trở thành “con cưng nhà Celine”. Vai trò quan trọng của Jisoo trong các chiến dịch quảng bá Dior hay những bộ cánh Saint Laurent mà Rosé mặc trên thảm đỏ là điều không thể phủ nhận.

Bốn cô gái BlackPink đang là át chủ bài của các nhãn hàng và hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Theo Sports World, vấn đề duy nhất của 4 thành viên nếu không tái ký hợp đồng là không thể sử dụng tên BlackPink cho các hoạt động quảng bá bởi YG đã đăng ký bản quyền tên gọi này.

6 cuốn sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.