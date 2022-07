BlackPink giúp tăng 4.000% doanh số bán trang phục

Nhà thiết kế Kim Handa cho biết sau khi BlackPink tạo ra cơn sốt hanbok cách tân, doanh số bán hàng của cô tăng 4.000% so với trước đây.

Trong chương trình Things Are Suspicious These Days được phát sóng ngày 27/7, nhà thiết kế Kim Danha đã xuất hiện với tư cách khách mời và chia sẻ thông tin về quá trình làm ra những bộ hanbok mà nhóm nhạc BlackPink mặc trong MV How You Like That.

Kim Danha cho biết những bộ hanbok mà cô làm cho BlackPink là thiết kế nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Sau khi nhóm nhạc nữ nhà YG mặc chúng trong MV How You Like That, nhà thiết kế Kim đã nhận được nhiều đơn hàng từ khắp nơi trên thế giới.

BlackPink trong trang phục hanbok cách tân.

Kim Danha chia sẻ: “Sau khi MV của BlackPink được phát hành, chuông đặt hàng đã vang lên không ngừng, các đơn đa phần đến từ nước ngoài. Đó là lần đầu tôi nhận được nhiều đơn hàng đến thế kể từ khi sáng lập thương hiệu thời trang riêng”.

“Doanh số bán hàng của chúng tôi đã tăng khoảng 3.000-4.000% so với trước đây. Tôi nghĩ mình đã sử dụng hết vận may trong cuộc đời khi thiết kế ra những bộ hanbok cho BlackPink”, nhà thiết kế tiếp tục,

Năm 2020, BlackPink đã tạo nên “cơn sốt” hanbok sau khi phát hành MV ca nhạc How You Like That. Hình ảnh các cô gái mặc những bộ hanbok cách tân nhanh chóng được lan truyền khắp mạng xã hội.

Theo tờ The Korea Times, những bộ hanbok này được hiện đại hóa và cải cách nhằm tạo sự thoải mái cho 4 thành viên khi trình diễn. Tuy nhiên, nét truyền thống của bộ trang phục vẫn được giữ nguyên.

"Nhóm stylist đã cách điệu thêm trang phục để tránh cản trở hoạt động của nghệ sĩ. Bộ hanbok của thành viên Rosé lấy cảm hứng từ trang phục của các quan văn võ triều đại Goryeo (thế kỷ 10-14)", nhà thiết kế Danha cho hay.

Ngoài ra, Kim Danha còn tiết lộ bộ hanbok của thành viên Jennie được lấy cảm hứng từ chiếc áo choàng phượng hoàng. Nó từng là trang phục quen thuộc của các học giả cổ điển trong triều đại Joseon.

Đại diện trung tâm phát triển Hanbok cho rằng nhóm nhạc nữ nhà YG đã rất thành công trong việc quảng bá hanbok đến với bạn bè quốc tế.