BlackPink đang quá phụ thuộc vào Teddy

5 trên tổng số 8 bài hát thuộc album mới của BlackPink được sản xuất bởi "phù thủy âm nhạc" Teddy.

Ngày 8/9, Allkpop đưa tin nhóm nhạc BlackPink đã công bố danh sách đầy đủ các ca khúc thuộc album Born Pink. Album gồm các ca khúc Pink Venom, Shut Down, Typa Girl, Yeah Yeah Yeah, Hard to Love, The Happiest Girl, Tally, và Ready For Love.

Theo Koreaboo, người hâm mộ BlackPink đã tỏ ra tức giận vì số lượng 8 bài hát là quá ít so với một full album. Bên cạnh đó, việc nhà sản xuất Teddy một lần nữa xuất hiện trong danh sách nhân sự sản xuất album Born Pink cũng gây tranh cãi.

Danh sách các ca khúc thuộc album Born Pink được công bố. Ảnh: Allkpop.

Teddy tham gia sản xuất 5/8 ca khúc của album Born Pink. Trước đó, anh từng tạo ra nhiều bản hit của BlackPink như How You Like That, As If It’s Your Last, Kill This Love… Các bài hát do Teddy sản xuất có kết cấu tương tự nhau với yếu tố chủ đạo là hip-hop.

Người hâm mộ lo ngại việc Teddy tiếp tục đứng sau các sản phẩm của BlackPink sẽ khiến âm nhạc của nhóm bị một màu, không có sự đột phá.

Trong buổi phỏng vấn với Good Morning America, nhà sản xuất Ryan Tedder cho biết anh đã làm việc với 2 thành viên BlackPink là Rosé và Jennie tại Los Angeles.

“Tôi chỉ có thể xác nhận là đã làm việc với BlackPink trong album sắp tới. Tôi không biết bài hát nào sẽ được lựa chọn. Tôi hy vọng sẽ có 3 bài hát được lựa chọn. Trong trường hợp tệ nhất, chỉ một bài thôi cũng được. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc”, Ryan Tedder chia sẻ.

Rosé và Jennie chụp hình tại phòng thu của Ryan Tedder. Ảnh: Koreaboo.

Sau khi bài phỏng vấn được đăng tải, người hâm mộ BlackPink đã đặt nhiều kỳ vọng vào sự kết hợp mới mẻ giữa thần tượng và Ryan Tedder. Do đó, họ đã bất ngờ khi danh sách ca khúc thuộc album Born Pink không có bài hát nào được viết bởi Ryan Tedder.

Sau khi danh sách ca khúc được công bố, nhà sản xuất Ryan Tedder đã đăng lên Instagram cá nhân dòng trạng thái: “Trở thành nhạc sĩ cũng giống một con mòng biển. Có rất nhiều mòng biển và du khách chỉ ném một con cá cho tất cả”.

Nhiều người cho rằng Ryan đang ám chỉ việc không được xuất hiện trong album mới của BlackPink. Một số cư dân mạng cho rằng YG Entertainment nên thông báo cho các nhà sản xuất về việc bài hát của họ có được sử dụng hay không.