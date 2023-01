BlackPink - 4 cô gái tiên phong

Nhóm nhạc nữ nhà YG được truyền thông Hàn Quốc nhận định là người tiên phong cho nền giải trí nước nhà bởi những thành tựu mà nhóm đạt được.

Trong khi nhiều nhóm nhạc Kpop rơi vào tình trạng bão hòa, danh tiếng bị suy giảm, BlackPink vẫn duy trì phong độ ở mức ổn định dù đã ra mắt 7 năm. Theo truyền thông Hàn Quốc, thành công của nhóm không chỉ đến từ thị trường âm nhạc trong nước mà còn trên đấu trường quốc tế.

Với hàng loạt kỷ lục lập được kể từ khi ra mắt, tờ Star News gọi BlackPink là nhóm nhạc tiên phong của nền giải trí Hàn Quốc.

Liên tục ghi danh tại các sự kiện quốc tế

Ngày 11/1, ban tổ chức chương trình Liên hoan Âm nhạc và Nghệ thuật Coachella thông báo BlackPink là nghệ sĩ biểu diễn chính của sự kiện, bên cạnh Bad Bunny và Frank Ocean. Trước BlackPink, chưa một nghệ sĩ Hàn Quốc nào có cơ hội diễn chính trên sân khấu Coachella. Các nhóm nhạc aespa, Epik High, Hyukoh, 2NE1 hay rapper Yoon Mi Rae, Bibi từng góp mặt tại sự kiện Coachella năm 2016, 2019, 2021 và 2022 song chỉ với tư cách khách mời.

Tờ Star News trích lời của một người làm trong ngành công nghiệp âm nhạc: “Thay vì chỉ nói BlackPink nổi tiếng ở nước ngoài, sẽ chính xác hơn nếu nhận định BlackPink là nhóm nhạc tiên phong mang âm nhạc Hàn Quốc đến với cộng đồng quốc tế”.

BlackPink sẽ diễn chính tại sự kiện Coachella 2023. Ảnh: Naver, Soompi.

“Năm 2019, BlackPink là nghệ sĩ khách mời cho Coachella. Sự kiện này giúp củng cố vị thế của nhóm tại thị trường âm nhạc toàn cầu. Sự trở lại của nhóm sau 4 năm với tư cách nghệ sĩ biểu diễn chính cho thấy sự phát triển và sức ảnh hưởng đáng kể của Kpop”, người này nói thêm.

Theo Star News, độ nổi tiếng của BlackPink ở quy mô toàn cầu tỷ lệ thuận với độ phổ biến của Kpop. “Việc Blackpink được chọn làm nghệ sĩ biểu diễn chính tại Coachella lần này rất có ý nghĩa. Tôi nghĩ việc BlackPink vươn lên biểu diễn chính tại Coachella đồng nghĩa Kpop đã tự khẳng định mình tại thị trường âm nhạc quốc tế chính thống. BlackPink không chỉ được ủng hộ bởi người hâm mộ Kpop nước ngoài mà còn bởi công chúng tại thị trường này”, một người làm việc trong lĩnh vực giải trí cho biết.

Bên cạnh đó, bốn cô gái nhà YG cũng trở thành ứng cử viên của các giải thưởng âm nhạc quốc tế. Ngày 13/1, tờ Munhwa Ilbo đưa tin BlackPink được đề cử cho hạng mục Nhóm nhạc quốc tế của năm của giải thưởng âm nhạc BRIT Award - lễ trao giải danh giá nhất nước Anh, có quy mô tương đương giải thưởng Grammy (Mỹ).

Bốn cô gái nhà YG được đề cử cho giải thưởng âm nhạc BRIT Awards 2023. Ảnh: Soompi.

Ngoài ra, tại giải thưởng âm nhạc iHeartRadio, nhóm được đề cử ở 4 hạng mục gồm Best Duo/Group of the Year, Favorite Use of a Sample, Best Music Video và Best Fan Army. Đây là lần thứ tư ban tổ chức iHeartRadio lựa chọn BlackPink là ứng cử viên của lễ trao giải.

Năm 2022, thành viên Lisa của BlackPink làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên của Kpop được vinh danh ở hạng mục Best Kpop tại hai lễ trao giải MTV EMAs (MTV Europe Music Awards) và MTV VMAs (MTV Video Music Awards). Đáng chú ý, màn trình diễn Pink Venom của BlackPink trên sân khấu MTV VMAs được đông đảo nghệ sĩ quốc tế như Taylor Swift hay Lizzo hưởng ứng. Điều này cho thấy sức hút của nhóm nhạc nữ nhà YG tại thị trường nước ngoài.

Tổ chức concert với quy mô lớn chưa từng có

Tháng 10/2022, BlackPink khởi động chuyến lưu diễn thế giới Born Pink sau lần trở lại với hai ca khúc Pink Venom và Shut Down. Theo YG Entertainment, đây là world tour có quy mô lớn nhất trong lịch sử các nhóm nhạc nữ Kpop. Sau đêm diễn tại Seoul (Hàn Quốc), BlackPink tiếp tục biểu diễn tại Bắc Mỹ và các thành phố châu Âu trong giai đoạn cuối năm 2022. Đầu năm nay, nhóm biểu diễn tại khu vực châu Á dự định kết thúc chuyến lưu diễn tại châu Úc.

Trên thực tế, YG Entertainment phải ấn định thêm số đêm diễn cho tour Born Pink do nhu cầu tham dự của khán giả tăng vọt. Khu vực Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) và Singapore được bổ sung thêm một đêm diễn. Nhóm cũng sẽ biểu diễn tại Macao (Trung Quốc), vốn không có lịch trình trên bản đồ của world tour, vào ngày 20 và 21/5 tại sân vận động Galaxy Arena.

Chuyến lưu diễn Born Pink của BlackPink lập kỷ lục. Ảnh: Billboard, Rolling Stone.

Tờ Osen cho biết hai sân khấu của tour Born Pink tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) thu hút khoảng 85.000 khán giả. Tại đêm diễn ngày 7/1, Hoàng gia Thái Lan cũng có mặt ủng hộ bốn cô gái BlackPink ở khu vực đặc biệt.

Theo Touring Date, chuyến lưu diễn thế giới của nhóm nhạc nữ nhà YG đặt mục tiêu doanh thu 200 triệu USD với hơn 1,1 triệu vé bán ra. Riêng khu vực châu Á, BlackPink kỳ vọng đạt 102- 107 triệu USD . Ở Bắc Mỹ, bốn cô gái thu về gần 3,3 triệu USD với mỗi đêm diễn ở thành phố Newark. Truyền thông Hàn Quốc cho biết đây là lần đầu tiên một nhóm nhạc nữ Kpop vượt mốc doanh thu 3 triệu USD chỉ sau một đêm diễn tại Mỹ.

Mở đường cho sự phát triển của các nhóm nhạc nữ thế hệ mới

Yếu tố quan trọng giúp BlackPink gây dựng danh tiếng là thành tích của các sản phẩm. Tháng 9/2022, tờ Yonhap News đưa tin album Born Pink đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 sau hơn một tuần phát hành. Tính từ năm 2008, BlackPink là nhóm nhạc nữ đầu tiên đạt vị trí quán quân trên Billboard 200. Bốn cô gái cũng là nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên có album đứng đầu bảng xếp hạng này. Billboard cho biết trong năm 2022, album Born Pink có mức tiêu thụ lớn thứ 7 tại Mỹ với 75.500 bản được bán ra.

Theo thống kê của Hanteo Chart, Born Pink của BlackPink bán được hơn một triệu bản sau chưa đầy một ngày ra mắt. Bốn cô gái nhà YG Entertainment là nhóm nhạc Kpop thứ ba sở hữu doanh thu album vượt mốc một triệu bản trong ngày đầu phát hành, sau BTS và Seventeen.

Album Born Pink của nhóm thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc. Ảnh: Naver.

Trước đó, BlackPink nhiều lần phá kỷ lục trên các nền tảng trực tuyến. MV Kill This Love và How You Like That của BlackPink là MV được xem nhiều nhất trong vòng 24 giờ đầu tiên phát hành. Họ cũng là nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên có 5 MV đạt một tỷ lượt xem trên YouTube.

“BlackPink xây dựng được cộng đồng fan đông đảo và trung thành. Họ làm mọi cách để đưa nhóm lên đỉnh cao”, Billboard nhận định.

Tờ Star News nhận định thành công của BlackPink mở đường cho sự phát triển của các nhóm nhạc nữ thế hệ mới. Trước đó, ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc được thống trị bởi các nhóm nhạc nam. Tuy nhiên, theo tờ Korea Joongang Daily, thế hệ thần tượng thứ tư chứng kiến sự ra mắt của không ít nhóm nhạc nữ như Kep1er, NMIXX, Le Sserafim, IVE và NewJeans… Không chỉ có doanh số bán album cao, nhiều bài hát của họ cũng trở thành bản hit được công chúng biết đến rộng rãi. Star News cũng cho biết một số nhóm nhạc đàn em như IVE hay NewJeans có kế hoạch nhắm đến thị trường nước ngoài tương tự BlackPink.