Blacka đội Wowy nổi trội ở chung kết Rap Việt

Blacka mang câu chuyện về người khuyết tật lên sân khấu qua bản rap Tranh khuyết. Khác với suy nghĩ lối mòn rằng các ca khúc đề cập đến vấn đề nhạy cảm sẽ có giai điệu trầm buồn, bản rap của Blacka có phần giai điệu cuốn hút, nhịp điệu dồn dập đầy hứng khởi. "Ngựa chiến" của đội Wowy tiết lộ mẹ anh cũng là người khuyết tật do bị sốt bại liệt từ nhỏ. Nam rapper nhắn gửi thông điệp những người có khiếm khuyết thậm chí mạnh mẽ hơn bất kỳ ai và trở thành những "huyền thoại" độc nhất vô nhị. Blacka chuẩn bị kỹ càng cho tiết mục, như nhờ cha vẽ tay các chữ cái trong câu rap "Do you got love for me" để vũ công mặc, vũ đạo được hình thành từ thủ ngữ cho người khiếm thính...