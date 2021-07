‘Black Widow’ xác lập kỷ lục phòng vé đầu tiên

Doanh thu của “Black Widow” sau ngày chiếu sớm đã xác lập thành tích mới giữa đại dịch và vượt qua hai tác phẩm khác của Marvel Studios.

Theo Deadline, doanh thu tại phòng vé Bắc Mỹ của Black Widow tính tới trưa ngày 9/7 ước tính đã vượt 40 triệu USD . Con số này đã bao gồm cả doanh thu các suất chiếu sớm vào tối 8/7. Trước đó, thống kê của The-Numbers cho thấy trong tối 8/7, tác phẩm thứ 24 thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel đã thu 13,2 triệu USD từ phòng vé nội địa.

Trang ScreenRant chỉ ra doanh thu chiếu sớm 13,2 triệu USD đã giúp bom tấn của Marvel Studios trở thành bộ phim có doanh thu chiếu sớm cao nhất hè 2021. Thành tích vượt qua doanh thu chiếu sớm của Fast & Furious 9 ( 7,1 triệu USD ) và A Quiet Place Part II ( 4,8 triệu USD ).

Black Widow kể về quãng thời gian sống ẩn dật của Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) sau sự kiện biệt đội Avengers chia rẽ trong Captain America: Civil War (2016). Ảnh: Disney.

Con số cũng giúp Black Widow vượt qua hai tác phẩm khác đến từ vũ trụ siêu anh hùng Marvel khác là Ant-Man and the Wasp ( 11,5 triệu USD ) và Guardians of the Galaxy ( 11,2 triệu USD ). Thành tích này là một tín hiệu tích cực cho tương lai của Black Widow. Bom tấn siêu anh hùng được kỳ vọng tiếp tục xác lập nhiều thành tích mới cho phòng vé Bắc Mỹ cũng như toàn cầu trong đại dịch.

Doanh thu ba ngày cuối tuần tại Bắc Mỹ của phim được Deadline dự đoán sẽ đạt 80 triệu USD . Con số này cao hơn doanh thu dịp cuối tuần đầu tiên của Fast & Furious 9. Bom tấn tốc độ của Vin Diesel thu 70 triệu USD tại quê nhà sau ba ngày khởi chiếu.

Ngày 7/7, Fandago công bố Black Widow là bộ phim có lượt vé đặt trước cao nhất năm 2021 tính tới hiện tại trên hệ thống bán vé trực tuyến của hãng. Tuy nhiên, khán giả vẫn cần phải chờ thống kê chính thức từ Disney để biết được doanh thu chính xác của phim. Black Widow được phát hành song song tại rạp và trên dịch vụ trực tuyến Disney+ với mức phụ thu 30 USD .