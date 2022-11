'Black Panther' đánh bại 'Black Adam'

Cuộc đua phòng vé những bom tấn siêu anh hùng của hai nhà đối thủ Marvel và DC đã ngã ngũ khi "Black Panther" chính thức vượt qua "Black Adam".

Cụ thể, tính đến thời điểm ngày 17/11, bom tấn siêu anh hùng Black Panther 2 chính thức thu về 355 triệu USD trên toàn cầu. Trong khi đó, doanh thu của Black Adam mới chỉ dừng lại ở con số 352 triệu USD , theo thống kê từ Box Office Mojo.

Công chiếu từ ngày 9/11, bộ phim mới nhất của Vũ trụ điện ảnh Marvel gặt hái 205 triệu USD tại phòng vé nội địa và 150 triệu USD ở thị trường quốc tế. Riêng doanh thu mở màn Wakanda Forever đã lập kỷ lục lên tới hơn 180 triệu USD , vươn lên vị trí thứ hai trong năm chỉ sau Doctor Strange in the Multiverse of Madness với 187 triệu USD .

Ra mắt gần một tháng trước đó (14/10), Black Adam hiện thu về 151 triệu USD tại thị trường nội địa và 201 triệu USD trên các cụm rạp nước ngoài. Tốc độ tăng trưởng doanh thu của bom tấn nhà DC bị sụt giảm thấy rõ kể từ khi Black Panther: Wakanda Forever chính thức ra mắt.

Black Panther hiện dẫn đầu cuộc đua phòng vé mùa phim cuối năm. Ảnh: Marvel Studios.

Là dự án quan trọng nhất khép lại Giai đoạn 4 của Marvel, Black Panther 2 mang sứ mệnh tri ân cố tài tử Chadwick Boseman. Với dàn nhân vật đồ sộ cùng sự góp mặt của những siêu anh hùng mới, tác phẩm này là bom tấn siêu anh hùng lớn nhất năm nay, với 250 triệu USD kinh phí đầu tư.