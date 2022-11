Black Friday lu mờ vì những ngày sale TMĐT

Sàn thương mại điện tử (TMĐT) đã mang nhiều cơ hội săn hàng giảm giá thông qua các ngày lễ mua sắm, chương trình ưu đãi khiến Black Friday không còn quá hấp dẫn với người trẻ.

Nhiều người trẻ chọn cách săn giảm giá hàng tháng trên sàn TMĐT thay vì chờ Black Friday. Ảnh: Thúy Hạnh.

Nếu các năm trước đây, Black Friday, hay còn được gọi là "ngày thứ sáu đen tối" là ngày hội siêu khuyến mãi được giới trẻ chờ đợi và sẵn sàng chi mạnh tay thì sự phát triển của các sàn thương mại điện tử (TMĐT) đã dần khiến "gió đảo chiều".

Theo thống kê từ Criteo - nhà cung cấp các giải pháp tiếp thị, quảng cáo - vào năm 2020 cho thấy, doanh số và lượt truy cập sản phẩm tại Việt Nam trong ngày giảm giá TMĐT cao hơn nhiều so với ngày Black Friday.

Cụ thể, ngày 10/10 ghi nhận doanh số tăng 171%, 11/11 tăng 378%, 12/12 tăng 396% trong khi ngày lễ "thứ sáu đen tối" chỉ tăng 78% doanh số. TMĐT tại Việt Nam đang lấn lướt các cửa hàng truyền thống (brick and motar) cả về quy mô và tần suất khuyến mãi.

Tháng nào cũng khuyến mãi

Theo Khả Di (22 tuổi, TP.HCM) chia sẻ, trước đây nữ sinh viên cùng hội bạn thường xuyên họp mặt vào dịp khuyến mãi Black Friday để mua sắm. Vào ngày giảm giá này hàng năm, Di và nhóm bạn sẽ dành cả ngày để săn giảm giá tại những hội chợ khuyến mãi cho giới trẻ như The Box Market, The New District ...

Tuy nhiên với sự phổ biến của các sàn TMĐT, Di dần chuyển sang mua sắm trực tuyến nhiều hơn cũng như tham gia vào các ngày lễ do sàn quảng cáo.

Tỉ lệ tăng trưởng doanh số trong ngày Black Friday đứng sau các ngày lễ nhân đôi tại Việt Nam Theo bảng điều khiển dữ liệu doanh số bán hàng theo mùa của Criteo Nhãn 10/10 11/11 Black Friday 12/12

% doanh số 171 378 78 396

"Ngày trước mình và bạn chỉ canh đến Black Friday và cuối năm để săn giảm giá ở các cửa hàng, hội chợ thời trang. Bây giờ tháng nào cũng có chương trình sale trên các sàn TMĐT, mình với các bạn mua đồ giảm giá liên tục, không cần chờ đến Black Friday nữa", Di chia sẻ thêm.

11/11 vừa qua, Khả Di đã chi hơn 10 triệu đồng để săn những sản phẩm giảm giá, gần hơn 15 đơn hàng được giao dịch ở nhiều sàn TMĐT khác nhau. Di chia sẻ, những chương trình khuyến mãi vào các ngày nhân đôi như 9/9, 10/10, 11/11 thường rất lớn, dễ dàng có được nhiều mã giảm giá nên nữ sinh viên chi mạnh tay.

"Mấy ngày đôi hàng tháng đều có nhiều mã giảm giá ở sàn TMĐT nên mình hay dồn để mua. Tháng 11 là chương trình khuyến mãi lớn, mình thức canh đơn từ nửa đêm ở tất cả các sàn luôn nên giờ không còn tiền để săn sale Black Friday", Khả Di cho biết thêm.

Chỉ trong 11/11, Di đã thanh toán gần 10 đơn hàng trên sàn TMĐT. Ảnh: NVCC.

Tương tự như Di, nhiều người trẻ cũng thường chọn săn khuyến mãi vào những ngày đôi trong tháng theo chương trình của nhiều sàn TMĐT đưa ra.

Lê Trần Bảo Hân (21 tuổi, TP.HCM) - sinh viên trường đại học FPT - cho biết cô nàng thường chi nhiều vào các dịp ngày đôi trong tháng nên cũng không còn quá để tâm đến Black Friday.

"Tháng nào mấy sàn cũng tung khuyến mãi lớn tương tự Black Friday nên mình cũng mua luôn, đâu cần chờ đến thứ 6 đen làm gì nữa. 11/11 vừa qua mình mua cũng nhiều, có đơn đặt từ 11/11 hôm trước mới được giao thì mua thêm tiếp làm chi", Hân cho biết thêm.

Xu hướng xem livestream mua hàng

Năm 2022, nền tảng mua sắm như TikTok Shop, livestream Facebook dần trở nên phổ biến tạo nên thói quen xem trực tiếp (livestream) để được hưởng ưu đãi. Nhiều người trẻ sẵn sàng chi mạnh tay theo dõi, chốt đơn trong các buổi phát trực tiếp diễn ra hàng ngày trên nền tảng này.

Quỳnh Thy (25 tuổi, TP.HCM) chia sẻ, mỗi tối nữ nhân viên văn phòng thường dành 2-4 giờ đồng hồ để xem các buổi phát trực tiếp từ những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng (KOL) trên nền tảng để săn mã giảm giá. Cá biệt, những ngày lễ đôi như 9/9, 10/10. Thy thường dành cả ngày để xem trực tiếp, giành mã khuyến mãi.

"Mỗi ngày mình đều lướt để xem livestream bán hàng của các cửa hàng mỹ phẩm hay KOL. Do loại hình này cũng còn mới nên các sàn tung ra nhiều mã khuyến mãi cho người xem lắm", Thy chia sẻ.

Chương trình khuyến mãi trong các buổi phát trực tiếp hàng ngày cũng thu hút nhiều người xem mà không cần chờ đến Black Friday. Ảnh: Thúy Hạnh.

Theo Quỳnh Thy, các mã khuyến mãi, giảm giá thường được tung ra vào các khung giờ gần sáng, giữa đêm nên cô nàng thường phải thức để xem và canh khuyến mãi. So sánh mức giá sau khuyến mãi của nhiều mặt hàng, Quỳnh Thy cho rằng không có quá nhiều sự chênh lệch trong các ngày thường và ngày Black Friday.

"Mình có theo dõi livestream ngày 11/11 và mua được thỏi son giá 109.000 đồng, thấp hơn giá gốc 80.000 đồng. Black Friday mình đến cửa hàng xem giá thì thấy thỏi son được giảm còn 110.000 đồng, không chênh lệch bao nhiêu so với xem livestream săn sale. Vậy nên mấy ngày nhân đôi ngồi ở nhà xem livestream còn được giá rẻ hơn", cô nàng nhận định.

Đỗ Thị Khánh Linh (23 tuổi, TP.HCM) - quản lý tại cửa hàng thời trang trên đường Trần Quang Diệu (quận 3, TP.HCM) - cho biết, vào ngày 11/11, lượng khách đổ về cửa hàng tuy có thấp hơn ngày Black Friday. Tuy nhiên về mặt doanh thu, ngày lễ nhân đôi lại đạt mức doanh thu cao hơn.

"Các ngày lễ nhân đôi năm nay doanh thu cao hơn hẳn Black Friday vì khách hàng đa số mua trực tuyến thông qua các sàn TMĐT. Đặc biệt là ngày 11/11, cửa hàng cũng áp dụng hình thức livestream bán hàng nên người mua ưu tiên hơn do được đính kèm cả ưu đãi từ hãng và nền tảng", Linh cho biết thêm.