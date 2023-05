Bitcoin đã thay đổi

Biến động giá của Bitcoin trong vòng 30 ngày qua đang ở mức thấp nhất kể từ đầu năm nay. Hơn nữa, mối tương quan giữa đồng tiền này và chứng khoán Mỹ đã giảm đi rõ rệt.

Theo Bloomberg, Bitcoin được biết tới là tài sản có tính biến động cao. Nhưng điều này đã thay đổi trong thời gian qua.

Đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới được giao dịch quanh ngưỡng 27.000 USD /BTC trong vòng 3 tuần liên tiếp. Giá biến động khá ít, khối lượng giao dịch trung bình trong vòng 7 ngày qua đã chạm mức thấp nhất trong vòng 2 năm rưỡi.

Theo quan sát của hai chuyên gia Bendik Schei và Vetle Lunde tại K33, biến động giá của Bitcoin trong vòng 30 ngày qua đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 1.

Bitcoin thường gây lo ngại về tính biến động. Giá có thể tăng vọt rồi giảm mạnh chỉ trong vài ngày. Ảnh: Reuters.

Tin tốt với Bitcoin

Hơn nữa, cặp đôi cho biết mối tương quan giữa Bitcoin và chứng khoán Mỹ đang giảm. Đây là xu hướng phổ biến kể từ đầu năm nay.

Dù thị trường ảm đạm trong thời gian qua, giá Bitcoin vẫn tăng mạnh kể từ đầu năm. Đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới bước vào năm 2023 với mức giá khoảng 16.000 USD /BTC. Đến nay, giá đã ở ngưỡng 27.100 USD /BTC.

Theo những người ủng hộ Bitcoin, tiền mã hóa đóng vai trò là tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ thị trường biến động. Nhưng nhiều nhà phân tích phản đối quan điểm này.

Biến động của giá Bitcoin trong vòng một tháng qua. Kể từ ngày 8/5, giá chỉ dao động quanh vùng 26.300- 28.100 USD /BTC. Ảnh: CoinMarketCap.

Theo ông Ilan Solot - đồng Giám đốc tài sản kỹ thuật số tại Marex, ở Mỹ, các thị trường chứng khoán đang theo dõi sát sao những diễn biến mới nhất của các cuộc đàm phán về trần nợ công. Điều này có tác động tới Bitcoin dù không nhiều.

"Sức hấp dẫn của tiền mã hóa nằm ở vai trò lưu trữ giá trị bên ngoài hệ thống tài chính. Đối với các nhà đầu tư, nó hoạt động như một hàng rào bảo vệ cho bất cứ rủi ro chính sách và rủi ro hệ thống nào", ông lập luận.

"Đó có thể là những rắc rối trong hệ thống ngân hàng, đồng tiền mất giá, hay các chính sách tiền tệ và tài khóa sai lầm", ông giải thích.

Vẫn còn tranh cãi

Trên thực tế, giá Bitcoin đã tăng mạnh sau những rắc rối của hệ thống ngân hàng toàn cầu. Trong vỏn vẹn 11 ngày, 3 nhà băng Mỹ phá sản, ngân hàng lớn thứ 2 Thụy Sĩ phải bán mình.

Thời điểm đó, giới chức liên bang Mỹ đang mạnh tay chấn chỉnh các công ty tiền mã hóa. Trong khi đó, khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư cũng giảm đi đáng kể. Nhưng tình trạng hỗn loạn của ngành ngân hàng, ngược lại, đã thúc đẩy niềm tin của các nhà đầu tư Bitcoin. Họ tin rằng tiền mã hóa sẽ là một giải pháp thay thế cho hệ thống ngân hàng truyền thống.

"Khi nhận thấy hệ thống ngân hàng đang gặp nguy hiểm, các vị sẽ thấy rằng Bitcoin được phát minh ra để miễn nhiễm với những rủi ro đó", Wall Street Journal dẫn lời ông Michael Safai tại công ty giao dịch tiền mã hóa Dexterity Capital nhận định.

Nhưng không phải ai cũng đồng ý với quan điểm này. Trong quá khứ, Bitcoin chưa từng phát huy tác dụng như một hàng rào bảo vệ trong thời kỳ hỗn loạn hay lạm phát gia tăng.

"Chẳng phải Bitcoin cũng được coi là 'tài sản an toàn' sao? Nó sẽ là tài sản thay thế hoặc phòng ngừa rủi ro trong trường hợp hệ thống tiền pháp định gặp căng thẳng", bà Noelle Acheson - tác giả Crypto Is Macro Now - viết.

"Về lý thuyết là có. Môi trường này sẽ tốt cho tiền mã hóa, nhất là những tài sản có nguồn cung giới hạn và đang ngày càng phổ biến trên toàn cầu", bà lập luận.

"Tuy nhiên, Bitcoin vẫn đang hoạt động như một tài sản rủi ro trong những ngày qua và bị ảnh hưởng bởi dòng tiền. Điều này cho thấy tính thanh khoản của thị trường sẽ còn chi phối giá Bitcoin", bà nói thêm.