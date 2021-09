Bisping: 'McGregor nên đối đầu với Diaz'

Michael Bisping và Georges St-Pierre cho rằng Conor McGregor nên đối đầu với Nate Diaz sau khi bình phục chấn thương, thay vì chỉ tập trung thách đấu Dustin Poirier.

Thông qua kênh podcast Believe You Me, cựu võ sĩ Bisping cho biết: “Hy vọng chúng ta sẽ thấy McGregor chạm trán Diaz. Tôi không chắc McGregor có muốn quay lại lồng bát giác hay không. Cậu ấy có thể phải nghỉ thi đấu khoảng một năm. Nếu là người quản lý của McGregor, tôi sẽ điều chỉnh lịch thi đấu để cậu ấy đối đầu với Diaz, trước khi gặp lại Poirier”.

Trong khi đó, võ sĩ St-Pierre đưa ra quan điểm của mình trên MMA Fighting: “Nếu là người quản lý của McGregor, tôi không muốn cậu ấy có trận tái đấu thứ 4 với Poirier. McGregor cần tham gia trận đấu khác. Nếu McGregor trở lại, cậu ấy có thể đối đầu với Diaz hoặc ai đó có phong cách khác với Poirier”.

McGregor thất bại trước Poirier ở sự kiện UFC 264. Ảnh: Getty Images.

Võ sĩ người Canada cho biết thêm: “McGregor nghỉ thi đấu trong thời gian dài. Cậu ấy cần dành nhiều thời gian hơn trong lồng bát giác để tìm lại bản thân, cách di chuyển và bản năng chiến đấu của mình. Có vẻ như cậu ấy đang đánh mất một số kỹ năng do rời xa sàn đấu quá lâu”.

McGregor bị Poirier đánh bại 2 lần trong năm nay. Ở sự kiện UFC 264 vào ngày 11/7 (giờ Hà Nội), võ sĩ người CH Ireland bị gãy chân khi chạm trán Poirier, bị xử thua bằng knock-out kỹ thuật (TKO). Chấn thương này khiến McGregor dự kiến phải nghỉ thi đấu hết năm nay. Tuy nhiên, anh đang cố gắng tập luyện để trở lại sớm trở lại lồng bát giác.

Ngoài việc tập luyện, McGregor thường xuyên được nhắc đến với những cuộc khẩu chiến trên trang cá nhân. Cuối tháng 8, võ sĩ người CH Ireland tranh cãi gay gắt với Daniel Cormier, đồng nghiệp của Bisping trên kênh podcast Believe You Me. Điều đó khiến Bisping không hài lòng và 2 bên liên tục buông lời mỉa mai nhau thông qua mạng xã hội.

Diaz từng gây chấn động khi hạ gục McGregor tại sự kiện UFC 196. Chỉ 5 tháng sau, McGregor gỡ hòa bằng chiến thắng trước Diaz ở sự kiện UFC 202. Kể từ thời điểm ấy, Diaz luôn sẵn sàng nghênh chiến McGregor nếu có cơ hội.