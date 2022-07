Bình Thuận kiểm tra nhiều tổ chức Đảng liên quan sai phạm ở 9 dự án

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra đối với 5 đơn vị trong việc tham mưu, triển khai thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn.

Ngày 16/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết vừa tổ chức họp, công bố triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Tài nguyên Môi trường cùng các Đảng viên có liên quan.

Buổi công bố kế hoạch kiểm tra còn sự tham dự của đại diện Thường trực Đảng ủy khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận, đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận, đại diện Đảng ủy Sở Tài nguyên Môi trường, đại diện cấp ủy Chi bộ Văn phòng Sở Tài nguyên Môi trường, đại diện cấp ủy Chi bộ Chi cục Quản lý đất đai, đại diện cấp ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất và 10 cán bộ, Đảng viên có liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận công bố quyết định kiểm tra.

Nguồn tin Tiền Phong cho biết đây là kế hoạch kiểm tra những đảng viên có liên quan, dính líu sai phạm, trách nhiệm với 9 dự án đất đai, bất động sản theo thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận.

Hiện tại, 9 dự án này đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an thụ lý điều tra tại Bình Thuận. Việc kiểm tra nhằm kết luận rõ đúng sai, xác định rõ vi phạm (nếu có) của tổ chức Đảng và Đảng viên để xem xét, xử lý theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận cũng đã triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và các Đảng viên có liên quan thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Đảng bộ Công ty CP Rạng Đông, Đảng bộ Khối cơ quan chính quyền TP Phan Thiết, Đảng bộ phường Phú Thủy trong việc tham mưu, triển khai thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn.

Theo kế hoạch, dự kiến trong tháng 10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bình Thuận sẽ kết thúc việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Đảng viên.

Trước đó, vào ngày 20/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ khỏi Đảng đối với ông Lê Nguyễn Thanh Danh, nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận; ông Ngô Hiếu Toàn, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận. Hiện tại, cả ông Danh và Toàn đã bị khởi tố, bắt giam.

Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết là 1 trong 9 dự án đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an điều tra.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Ngọc Hai, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Lương Văn Hải, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; ông Hồ Lâm, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường. Cả 3 ông này đã bị Bộ Công an khởi tố, bắt giam...

Cả 5 bị can nói trên đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đây là vụ án xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18,19, 20), thuộc quỹ đất hai bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông) TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Năm bị can này đều liên quan đến việc giao hơn 92.000m2 của 3 lô đất ở khu vực trên vào năm 2017 nhưng lại áp giá đất năm 2013, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 70 tỷ đồng .

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an triệu tập một số cán bộ liên quan để điều tra do có trách nhiệm trong 9 dự án liên quan đến đất đai, gồm Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Khu du lịch dã ngoại phường Mũi Né, Khu du lịch Xuân Quỳnh phường Mũi Né, dự án Sea Links Mũi Né, dự án lấn biển phường Đức Long, dự án Khu liên hợp hồ điều hòa chỉnh trang đô thị và dịch vụ thương mại Hưng Long, dự án Trường mầm non Lê Quý Đôn và dự án xây kè chống xâm thực biển phường Đức Long.