Bình Dương thành 'đại công trường' của các dự án căn hộ

Trong khi TP.HCM đang thiếu hụt nhà ở thì Bình Dương nổi lên như một thị trường mới do quy hoạch bài bản, quỹ đất lớn và thêm 2 TP mới là Dĩ An và Thuận An. Trong đó, Dĩ An có lợi thế giáp ranh TP.HCM, Đồng Nai, tâm điểm kết nối các trục đường Nam - Bắc như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1K, đường sắt Bắc - Nam, ga Dĩ An, bến xe Miền Đông mới... trở thành khu vực có tốc độ tăng giá bất động sản mạnh nhất Bình Dương trong vòng 2 năm qua.