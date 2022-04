Bình Dương sắp có thêm 2 thành phố

Thị xã Bến Cát và thị xã Tân Uyên sẽ được Bình Dương nâng cấp lên thành phố. Một số xã cũng sẽ trở thành phường trong tương lai.

Thông tin nâng cấp 2 thị xã lên thành phố được UBND tỉnh Bình Dương đưa ra sáng 1/4, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I.

Theo Sở Nội vụ tỉnh, thị xã Tân Uyên và thị xã Bến Cát đang được hoàn thiện thủ tục để nâng cấp lên thành phố.

Cùng với đó, xã An Điền và An Tây (thị xã Bến Cát) cùng xã An Sơn (TP Thuận An) cũng sẽ được chuyển đổi thành phường. Trong khi đó, xã Thanh Tuyền (huyện Dầu Tiếng) sẽ trở thành thị trấn Thanh Tuyền.

Trung tâm hành chính hiện tại của tình Bình Dương nằm tại thành phố Thủ Dầu Một. Ảnh: Phạm Ngôn.

Thị xã Tân uyên có diện tích hơn 19.000 ha, nằm phía đông nam tỉnh Bình Dương, có 12 đơn vị hành chính với dân số khoảng 421.000 người. Thị xã Bến Cát rộng hơn 23.000 ha với 8 xã, phường, dân số trên 328.000 người. Cả 2 hiện đều là đô thị loại 3.

Trước đó, Bình Dương đã nâng cấp thị xã Thuận An và thị xã Dĩ An lên thành phố từ tháng 2/2020. Như vậy, nếu có thêm 2 thành phố Tân Uyên và Bến Cát, cùng với Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương sẽ có tổng cộng 5 thành phố trực thuộc - vượt Quảng Ninh trở thành địa phương có nhiều thành phố nhất trên cả nước.