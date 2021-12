Bình chọn smartphone ấn tượng của năm

Với những lợi thế riêng biệt, danh hiệu smartphone tốt nhất 2021 là sự cạnh tranh của các thiết bị đến từ Apple, Samsung, Oppo và ROG.

Best Choice Award 2021 là giải thưởng do Zing tổ chức nhằm tìm kiếm những thiết bị công nghệ xuất sắc, đáng mua trong năm. Không chỉ tôn vinh những sản phẩm nổi bật, Best Choice Award còn là danh sách uy tín, mang đến lợi ích trực tiếp cho người dùng.

Kết nối 5G, màn hình 120 Hz, camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành những yếu tố quan trọng trên smartphone. Tại Best Choice Award 2021, Zing chọn ra 4 mẫu smartphone cao cấp với những ưu thế riêng biệt, mạnh mẽ về công năng, sáng tạo công nghệ, đột phá trong kiểu dáng hay dám khác biệt để chiếm lĩnh những tệp khách hàng mới.

Đây là danh sách đề cử 4 mẫu smartphone tốt nhất của Best Choice Award 2021. Mời độc giả đón xem và bình chọn cho thiết bị yêu thích tại đây.

Apple iPhone 13 Pro Max - smartphone toàn diện

Thay vì mang đến những đột phá mới, Apple chọn cách nâng cấp chất lượng hiển thị, camera và chip xử lý, cải tiến hệ điều hành iOS. Tất cả những điều này đã mang đến một chiếc iPhone tốt hơn, đủ khác biệt so với mẫu tiền nhiệm và đủ thuyết phục các iFan xuống tiền.

iPhone 13 Pro Max tập trung cải thiện những chi tiết cơ bản nhất. Ảnh: CNET.

Sau vài năm để các flagship Android thử nghiệm thị trường, Apple đã mang tần số quét 120 Hz lên màn hình của iPhone 13 Pro Max giúp hiệu ứng cuộn lướt, chuyển cảnh mượt mà hơn. Màn hình 120 Hz nâng tầm trải nghiệm chơi game, đồng thời giúp iPhone tiết kiệm pin nhờ tính năng ProMotion, có thể điều chỉnh tần số quét linh hoạt giữa 10-120 Hz tùy nội dung hiển thị.

Theo đánh giá của Zing, tổng thời gian sử dụng pin của iPhone 13 Pro Max khi kết nối Wi-Fi đạt hơn 10 tiếng. Người dùng có thể yên tâm sử dụng máy trong 2 ngày với nhu cầu cơ bản. Thời gian sạc đầy pin cho iPhone 13 Pro Max mất gần 2 tiếng.

Mẫu smartphone cao cấp nhất của Apple còn được nâng cấp mạnh về camera với hệ thống cảm biến mới, cho phép chụp ảnh thiếu sáng tốt hơn cùng khả năng zoom quang tối đa 3x.

Ngoài ra, những tính năng camera lần đầu xuất hiện trên iPhone gồm bộ lọc màu trước khi chụp (Photographic Styles), chụp cận cảnh (macro), quay video định dạng chuyên nghiệp (ProRes) hay video chân dung (Cinematic Mode), hứa hẹn mang đến chất lượng mà trước đây cần máy ảnh chuyên nghiệp mới đạt được.

Màn hình 120 Hz trên iPhone 13 Pro Max mang đến trải nghiệm sử dụng mới mẻ. Ảnh: CNET.

Chip xử lý A15 Bionic trên iPhone 13 Pro Max cho hiệu năng vượt trội, có thể chế ngự Genshin Impact, tựa game được gọi là “sát thủ phần cứng” khi đòi hỏi sức mạnh xử lý cao. Ngoài việc mạnh hơn, chip xử lý của Apple tỏa ít nhiệt khi hoạt động liên tục. Do vậy, người dùng chơi game trên iPhone 13 Pro Max sẽ ít gặp hiện tượng sụt hiệu năng đột ngột hay màn hình bị tối khi sử dụng tác vụ nặng.

Samsung Galaxy Z Fold3 - smartphone gập tốt nhất

Galaxy Z Fold3 là smartphone nổi bật nhất của Samsung trong năm 2021 và cũng có thể là di động sáng tạo nhất của năm. Kế thừa 2 thế hệ trước, Galaxy Z Fold3 có thiết kế gập dạng cuốn sách với 2 màn hình, kích thước lần lượt 6,2 inch và 7,6 inch.

Khi gập máy, người dùng có thể cầm nắm, điều khiển Galaxy Z Fold3 bằng một tay như thông thường. Ngược lại, màn hình trong có kích thước lớn để làm việc, giải trí tốt hơn với loạt tính năng như chia đôi màn hình hay cửa sổ ứng dụng.

Galaxy Z Fold3 là mẫu smartphone gập thu hút nhiều chú ý trong năm qua. Ảnh: Xuân Tiến.

Trên Galaxy Z Fold3, Samsung còn giải quyết nỗi lo độ bền khi trang bị khả năng kháng nước IPX8 lần đầu có mặt trên smartphone màn hình gập, bảo vệ máy ở độ sâu 1,5 m trong tối đa 30 phút. Viền máy được chế tác từ Armor Aluminium, vật liệu nhôm bền nhất từng được hãng sử dụng, trong khi mặt kính dùng lớp cường lực Corning Gorilla Glass Victus chống trầy xước.

Galaxy Z Fold3 là smartphone đầu tiên của Samsung trang bị camera trước ẩn dưới màn hình với độ phân giải 4 MP. Tại khu vực này, Samsung tinh chỉnh cách sắp xếp điểm ảnh giúp ánh sáng xuyên qua màn hình đến cảm biến. Người dùng sẽ thấy lỗ tròn khi sử dụng camera trước, Tuy nhiên, chi tiết này ẩn đi lúc camera không hoạt động. Nhờ đó, Galaxy Z Fold3 mang đến trải nghiệm hình ảnh tốt hơn khi lướt web, chơi game hay xem phim.

Để phục vụ những người từng yêu thích dòng Note, mẫu smartphone gập của Samsung còn hỗ trợ bút S Pen để ghi chú, điều khiển thiết bị. Thế hệ S Pen này được tinh chỉnh để hoạt động tốt hơn, không gây hư hỏng hay để lại dấu vết trên màn hình. Bản lề của Z Fold3 có thể cố định ở nhiều góc gập để kích hoạt Flex mode, chế độ tối ưu giao diện ứng dụng phù hợp cho màn hình gập.

Màn hình 7,6 inch bên trong của Galaxy Z Fold3 hỗ trợ làm việc, giải trí tốt hơn. Ảnh: Xuân Tiến.

Về cấu hình, Galaxy Z Fold3 sử dụng chip Snapdragon 888 của Qualcomm, hỗ trợ mạng 5G cho trải nghiệm đa nhiệm tốt và ổn định. Mặt lưng của máy trang bị 3 camera 12 MP, gồm camera chính (khẩu độ f/1.8), camera góc siêu rộng (góc chụp 123 độ) và camera telephoto (zoom quang tối đa 2X), sử dụng kính Gorilla Glass DX thường trang bị cho smartwatch.

Với nhiều cải tiến cho trải nghiệm sử dụng tốt cùng loạt công nghệ hàng đầu, Galaxy Z Fold3 xứng đáng nằm trong đề cử smartphone màn hình gập tốt nhất năm 2021.

Oppo Find X3 Pro 5G: Di động Android thực dụng nhất

Trở lại đường đua smartphone Android cao cấp từ năm 2018, Oppo luôn sáng tạo để mang đến điều mới mẻ trên dòng Find khi mỗi thế hệ đều mang dấu ấn thiết kế riêng biệt. Trên Find X3 Pro 5G, người dùng dễ dàng cảm nhận sự tinh tế nhờ thiết kế kính liền mạch với cụm camera sau, mang đến nét đặc trưng riêng cho thiết bị.

Nếu thiết kế là điểm nổi bật và khác biệt, những nâng cấp khác trên Find X3 Pro 5G khá thực dụng, đáp ứng đúng và đủ nhu cầu người dùng. Màn hình trên Find X3 Pro có kích thước 6,7 inch, tần số quét 120 Hz, dải màu 10-bit cho khả năng hiển thị 1 tỷ màu sắc. Trang DisplayMate đánh giá màn hình của Find X3 Pro đạt điểm A+, những yếu tố được đánh giá cao gồm độ chính xác màu, độ sáng toàn màn hình, độ sáng cực đại và tỷ lệ tương phản.

Oppo Find X3 Pro được chọn là smartphone Android tốt nhất năm 2021. Ảnh: Lê Trọng.

Find X3 Pro 5G trang bị 4 camera, gồm camera hiển vi đem lại trải nghiệm chụp hình rất mới cho người dùng. Ví dụ, những bề mặt, chất liệu, đồ vật hàng ngày sẽ được chụp sát lại, cho cái nhìn lạ mắt. Theo đánh giá của Zing, camera trên Find X3 Pro 5G có tốc độ lấy nét và chụp nhanh, đa số chế độ đều thực hiện tốt nhiệm vụ.

Cấu hình của Find X3 Pro gồm chip xử lý Snapdragon 888, RAM 12 GB, bộ nhớ trong 256 GB, 2 SIM hỗ trợ 5G. Những con số cho thấy Find X3 Pro đang là một trong những smartphone mạnh nhất hiện nay. Sự khác biệt lớn đến từ hệ điều hành. Qua nhiều năm nghiên cứu và phát triển, ColorOS đã trở nên mượt mà, thiết kế trang nhã và thông minh hơn bao giờ hết.

Find X3 Pro có độ hoàn thiện tốt, thiết kế thân thiện với người dùng. Camera, chất lượng màn hình, hiệu suất xử lý và khả năng sạc nhanh của máy đều đứng top đầu trong thị trường. Do đó, Find X3 Pro xứng đáng nằm trong đề cử smartphone Android tốt nhất 2021, bởi nó đơn giản là một thiết bị rất thực dụng và toàn năng trong thế giới Android.

Asus ROG Phone 5 - smartphone chơi game tốt nhất

Là thương hiệu quen thuộc với game thủ, Asus gây chú ý khi ra mắt dòng smartphone chuyên game mang tên ROG Phone, đáp ứng nhu cầu chơi game di động ngày càng cao. ROG Phone 5 tiếp tục nâng tầm trải nghiệm chơi game với kiểu dáng hầm hố, khác biệt so với phần còn lại. Model này còn sở hữu cấu hình mạnh, nhiều tính năng thú vị.

Asus ROG Phone 5 trang bị chip Snapdragon 888, dung lượng RAM 18 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Cấu hình này đủ để đáp ứng những tựa game có đồ họa nặng như Genshin Impact hay Mortal Kombat.

ROG Phone 5 có thiết kế hầm hố, nhiều tính năng cho người dùng chơi game. Ảnh: Nhật Minh.

Điểm đặc trưng của ROG Phone 5 đến từ 2 nút cảm ứng ở cạnh bên, giống những nút cò trên tay chơi game thông thường. Với phần mềm Game Genie, người dùng có thể tuỳ biến 2 nút cảm ứng này thành hơn 10 điểm chạm hoặc thao tác vuốt trong game. Đây được xem là lợi thế lớn cho những game bắn súng hoặc đối kháng, có nhiều thao tác điều khiển phức tạp.

ROG Phone 5 là một trong số ít smartphone hiện nay có 2 cổng sạc USB-C. Cho phép người dùng sạc cả khi cầm máy dọc hoặc ngang. Cổng tai nghe 3,5 mm cũng trở lại sau khi bị loại bỏ trên thế hệ trước. Thiết bị này dùng màn hình 6,78 inch, độ phân giải Full HD+, tấm nền AMOLED và tần số quét 144 Hz. Máy có viên pin dung lượng 6.000 mAh và sạc nhanh công suất 65 W.