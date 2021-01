Bình chọn 'siêu ứng dụng' nổi bật nhất Việt Nam năm 2020

Ứng dụng Be đi vào hoạt động từ cuối năm 2018, với 2 dịch vụ là gọi xe máy và ôtô. Đây là dịch vụ gọi xe chiếm thị phần thứ hai tại Việt Nam, theo số liệu 6 tháng đầu năm 2020 của ABI Research. Trong năm 2020, Be có thêm dịch vụ đi chợ hộ và gọi taxi. So với Grab và Gojek, Be không có dịch vụ giao đồ ăn.