Billie Eilish trình làng album mới vào tháng 7

Đĩa nhạc mang tựa đề “Happier Than Ever” của nữ ca sĩ Billie Eilish sẽ chính thức được phát hành từ 30/7.

Theo tạp chí Variety, hôm 27/4, Billie Eilish công bố kế hoạch phát hành album phòng thu thứ hai mang tựa đề Happier Than Ever. Sản phẩm âm nhạc dự kiến lên kệ từ 30/7. Trước đó, Eilish sẽ phát hành đĩa đơn mới vào sáng 29/4.

Danh sách 16 ca khúc trong album Happier Than Ever đã được tiết lộ, với những cái tên đầy mỉa mai như I Didn’t Change My Number, Billie Bossa Nova, Not My Responsibility, Everybody Dies, Male Fantasy… Trên bìa đĩa, nữ ca sĩ xuất hiện với vệt nước mắt vẫn chưa khô bên khóe mi.

Hình ảnh quảng cáo cho album mới của Billie Eilish được người dùng Twitter chia sẻ. Ảnh: Kelsucker.

Ca từ trong album được dự đoán sẽ tiếp tục mạch cảm xúc u tối từ album đầu tay của Eilish - When We All Fall Asleep Where Do We Go? (2019). Happier Than Ever cũng bao gồm hai ca khúc mới phát hành gần đây của nữ ca sĩ là My Future và Therefore I Am.

Hồi tháng 2, khi góp mặt trong chương trình talk show của Stephen Colbert, Billie Eilish tiết lộ cô đã thu âm một album mới trong thời gian giãn cách xã hội. “Em không nghĩ mình có thể làm ra một album giống thế, hoặc trọn vẹn một album, nếu đại dịch Covid-19 không bùng phát. Dĩ nhiên, không phải mọi chuyện đều do dịch bệnh, nhưng nó đóng một vai trò quan trọng. Đây là lúc mà mọi thứ đều trở nên khác biệt, ngay cả bản thân em”.

Trong khoảng thời gian hai năm giữa hai lần phát hành album, Billie Eilish đã ra mắt rải rác thêm bốn bài hát mới, gồm All I Ever Wanted, No Time to Die (nhạc phim 007 cùng tên), My Future, Lo Vas Olvidar (hát cùng ca sĩ Rosalia).

Tại lễ trao giải Grammy 2020, album When We All Fall Asleep Where Do We Go? đem về cho Billie Eilish loạt chiến thắng vang dội, gồm Album của năm, Bản thu của năm, Ca khúc của năm (Bad Guy) và Nghệ sĩ mới xuất sắc.