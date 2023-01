Billie Eilish cầu cứu

Giọng ca "Bad Guy" xin tòa án bảo vệ mình và người thân sau khi gia đình cô nhiều lần bị kẻ lạ đột nhập.

Billie Eilish là chủ nhân bản hit "Bad Guy" nổi tiếng.

Ngày 17/1 (theo giờ Mỹ), TMZ đưa tin nữ ca sĩ Billie Eilish phải cầu cứu tòa án bảo vệ gia đình mình trước một người đàn ông quá khích. Chủ nhân giải thưởng Grammy đã nộp đơn xin lệnh cấm tạm thời đối với Christopher Anderson, 39 tuổi, vì hành vi xâm phạm gia cư bất hợp pháp.

Cha của Eilish - Patrick O'Connell, tiết lộ Anderson đã nhiều lần đột nhập dinh thự của gia đình ở Los Angeles kể từ cuối tháng 12/2022. Mục đích của hắn được xác định là để bày tỏ tình yêu với Billie Eilish và yêu cầu được gặp cô. Billie tiết lộ cô và người thân đã gọi cảnh sát 5 lần và gửi một số báo cáo tới tòa án.

Trong lá đơn, ngôi sao âm nhạc cáo buộc hành vi của Anderson đã khiến tinh thần mình sa sút. Cô luôn cảm thấy lo lắng, sợ hãi vì sự an toàn của bản thân cũng như các thành viên khác. Đồng thời, Billie nhấn mạnh cô không còn cảm thấy thoải mái mỗi khi đến thăm gia đình. Nữ ca sĩ yêu cầu tòa án bảo vệ cả anh trai cô và cha mẹ.

Cảnh sát tới nhà Billie hồi đầu tháng 1/2023 sau khi nhận được thông báo về vụ đột nhập. Ảnh: BACKGRID.

Sinh năm 2001, Billie Eilish là một ca sĩ và nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ. Cô lần đầu tiên được công chúng chú ý vào năm 2015 với đĩa đơn đầu tay Ocean Eyes. Album phòng thu đầu tiên When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019) của Billie dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ và đạt vị trí số 1 tại Anh. Đây là một trong những album bán chạy nhất năm 2019, nhờ sức hút từ bản hit Bad Guy đình đám.

Billie đã nhận về nhiều giải thưởng, bao gồm 7 giải Grammy, 4 giải Brit Awards, 3 giải MTV Video Music Awards, 1 giải Golden Globe, 1 giải Oscar và 2 kỷ lục Guinness thế giới... Cô là nghệ sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Grammy, đồng thời là nghệ sĩ thứ hai chiến thắng ở cả 4 hạng mục chính của Grammy.