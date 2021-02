Bill Gates ra sách về biến đổi khí hậu

Sách của Bill Gates sẽ được phát hành ngày 23/2, bàn về vấn đề của thời đại - biến đổi khí hậu.

Hình ảnh minh họa cuối cuốn sách “How to avoid a climate disaster” bao gồm những bức ảnh chụp cảnh ông kiểm tra các cơ sở công nghiệp, như nhà máy phân phối phân bón ở Tanzania; bức ảnh cùng con trai bên ngoài một nhà máy điện địa nhiệt ở Iceland cho thấy niềm hạnh phúc của ông khi đóng góp cho hành tinh xanh.

“Rory và tôi thường đến thăm các nhà máy điện để giải trí” - ông viết - “chỉ để tìm hiểu cách chúng hoạt động”.

Tỷ phú Bill Gates. Ảnh: Getty.

Kế hoạch giảm thải khí nhà kính

Sách mới của Bill xuất hiện sau một năm thế giới chứng kiến loạt thảm họa thời tiết để lại hậu quả nặng nề bậc nhất trong lịch sử.

Những trận hỏa hoạn ở Australia, California, Mỹ, hoặc những cơn bão với những cái tên kỳ quặc của tiếng Hy Lạp ập qua vùng vịnh…

Chúng ta đang rất cần những giải pháp cho cuộc khủng hoảng lớn nhất mà loài người chưa từng phải đối mặt.

Cuốn How to avoid a climate disaster: The solutions we have and the breakthroughs we need (tạm dịch: Làm thế nào để tránh thảm họa khí hậu: Những giải pháp chúng ta có và những bước đột phá chúng ta cần) của Bill Gates đề xuất cách thế giới có thể ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu bằng việc giảm lượng thải khí nhà kính một cách hiệu quả.

Gates và vợ ông, Melinda, nổi tiếng với những hoạt động trong việc cải thiện sức khỏe trên khắp thế giới, nhất là ở những nước nghèo. Chính mối quan tâm này đối với những người dễ bị tổn thương nhất trên hành tinh khiến Gates đôi khi tỏ ra thiếu cân nhắc về các chính sách khí hậu và năng lượng.

Bìa cuốn sách của Bill Gates. Ảnh: PRH.

Ông thú nhận mình đã hoàn toàn bỏ qua vấn đề nóng lên toàn cầu cho đến năm 2006, khi ông gặp gỡ một số nhà khoa học. Khi ấy, vấn đề biến đổi khí hậu đã xuất hiện gần hai thập kỷ.

Tuy nhiên, cuốn sách này đưa ra hiểu biết mạnh mẽ của ông rằng tác động của biến đổi khí hậu gây ra mối đe dọa lớn hơn nhiều đối với cuộc sống và sinh kế ở các nước đang phát triển. Nó đang cản trở nỗ lực nâng cao mức sống bởi vì người nghèo, ở mọi quốc gia, là đối tượng có nguy cơ cao nhất chịu hậu quả của hạn hán, lũ lụt...

Trong cuốn sách, Bill Gates đưa ra một kế hoạch lớn, thực tế về cách toàn cầu giảm thiểu khí thải nhà kính, tránh thảm họa khí hậu. Ông muốn đưa lượng phát thải khí nhà kính “về 0” càng sớm càng tốt.

Bill viết: “Con người cần ngừng thải khí nhà kính vào bầu khí quyển”.

Ông cho rằng chìa khóa để làm điều này là điện hóa càng nhiều hoạt động càng tốt: Từ cấp nguồn cho máy tính, việc quay bánh ôtô, xe bus đến sản xuất thép… Nhưng khi đối diện với việc tạo ra lượng điện đó, ông lo lắng rằng các tấm pin Mặt Trời không trở nên hiệu quả hơn trong việc vận hành các thiết bị.

Chiến lược mà Bill Gates đưa ra là thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân, sau đó điện hóa càng nhiều hoạt động của chúng ta càng tốt.

Trên lý thuyết, điều này có thể đạt được, nhưng trong thực tế, nó gặp thách thức; ví dụ làm thế nào để quản lý khả năng cung cấp năng lượng không bị gián đoạn từ các nguồn như tấm pin Mặt Trời, tuabin gió.

Biến đổi khí hậu là vấn đề quan trọng trong thời đại chúng ta. Ảnh: Alamy.

Tâm huyết của Bill Gates trong vấn đề biến đổi khí hậu

Vị tỷ phú bỏ tiền túi đầu tư các công nghệ nhằm giảm khí nhà kính, chẳng hạn như cách mới để thu nhận carbon dioxide từ khí quyển, sau đó lưu trữ nó.

Bill Gates cũng thừa nhận rằng mong muốn và hành động của ông sẽ bị một số người nghi ngờ, bởi sự giàu có và việc ông sử dụng máy bay phản lực riêng.

Tờ Guardian cho rằng cuốn sách này sẽ cho thấy sự nghiêm túc và chân thành của Bill Gates trong giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Bill Gates là đồng chủ tịch của quỹ Bill & Melinda Gates và là người sáng lập của Năng lượng đột phá.

Năm 1975, Bill Gates thành lập Microsoft cùng Paul Allen. Năm 2008, Bill chuyển sang tập trung toàn thời gian vào công việc của quỹ để mở rộng cơ hội cho những người thiệt thòi nhất trên thế giới.

Năm 2015, ông sáng lập tổ chức Năng lượng đột phá nhằm thúc đẩy sự đổi mới trong năng lượng bền vững và các công nghệ khác để giảm phát thải khí nhà kính. Bill sử dụng kinh nghiệm hợp tác với các nhà lãnh đạo toàn cầu trong các lĩnh vực để giúp thúc đẩy chính sách, thị trường, và những thay đổi công nghệ cần thiết cho quá trình chuyển đổi năng lượng sạch.

Theo thông tin trên web của NXB Penguin Random House, Bill Gates đã dành một thập kỷ để điều tra nguyên nhân và tác động của biến đổi khí hậu.

Với sự giúp đỡ của chuyên gia trong các lĩnh vực vật lý, hóa học, sinh học, kỹ thuật, khoa học chính trị và tài chính, ông đã tập trung vào những gì phải làm để ngăn chặn sự “trượt dốc của hành tinh” dẫn đến thảm họa môi trường.

Trong cuốn sách này, ông không chỉ giải thích tại sao chúng ta cần nỗ lực hướng tới việc phát thải khí nhà kính bằng không, mà còn nêu chi tiết những gì chúng ta cần làm để đạt được mục tiêu quan trọng này.