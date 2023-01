Bill Gates dùng điện thoại gì?

Phiên hỏi đáp của Bill Gates trên Reddit tiết lộ chiếc điện thoại ông đang sử dụng là Galaxy Z Fold4, được đích thân chủ tịch Samsung tặng.

Galaxy Z Fold4 được Samsung ra mắt vào cuối năm 2022. Ảnh: TechRadar.

Trong chuyên mục Ask Me Anything trên diễn đàn Reddit ngày 12/1, người dùng @1oacare hỏi Bill Gates về mẫu điện thoại ông đang sử dụng. Trả lời bên dưới, đồng sáng lập Microsoft cho biết đó là Galaxy Z Fold4.

Tháng 5/2022, đồng sáng lập Microsoft từng tiết lộ sử dụng Galaxy Z Fold3 "như một chiếc PC di động và điện thoại". Sau một năm, bản nâng cấp Z Fold4 được đích thân Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong trao cho Gates tại Hàn Quốc.

"Tôi có một chiếc Samsung Z Fold4, được Chủ tịch Samsung JY Lee trao khi tôi gặp anh ta tại Hàn Quốc để nâng cấp chiếc Fold3", Gates chia sẻ.

Trong phần bình luận, Gates viết thêm ông sử dụng điện thoại để làm việc với Outlook và những phần mềm của Microsoft. Galaxy Z Fold4 có màn hình lớn nên vị tỷ phú không dùng tablet, chỉ cần kết hợp với laptop Windows.

Gates cũng tiết lộ máy tính để bàn của ông là Surface Studio, mẫu PC all-in-one với màn hình lớn, khả năng điều chỉnh góc nhìn linh hoạt. Một thiết bị khác cũng được đồng sáng lập Microsoft ưa thích là màn hình Surface Hub.

"Microsoft mời tôi tham gia một số dự án nghiên cứu và kế hoạch sản phẩm. Tôi rất thích làm việc với Satya (CEO Microsoft) và đội ngũ của anh ấy", Gates chia sẻ. Dù vậy, ông không cập nhật lộ trình ra mắt phần cứng của công ty.

Câu hỏi về chiếc điện thoại của Gates thu hút nhiều quan tâm với hơn 500 lượt thích (upvote). Điều thú vị khi ông không sử dụng Surface Duo, mẫu điện thoại chạy Android do Microsoft sản xuất.

So với Galaxy Z Fold4, Surface Duo trang bị 2 màn hình độc lập, bản lề xoay 360 độ để sử dụng ở nhiều tư thế khác nhau. Dòng Galaxy Z Fold được bán tại nhiều quốc gia, còn Surface Duo chỉ lên kệ ở một số thị trường.

Samsung và Microsoft đã có quan hệ hợp tác lâu dài trong lĩnh vực di động. Điện thoại Galaxy cài sẵn nhiều ứng dụng của Microsoft. Một số dịch vụ cũng được cung cấp trên các thiết bị Samsung, ví dụ như Xbox Game Pass.

Bill Gates trong cuộc gặp Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong vào tháng 8/2022. Ảnh: Samsung.

Nhiều câu hỏi thú vị cũng xuất hiện trong chuyên mục Ask Me Anything ngày 12/1 của Bill Gates. Câu hỏi được ưa thích nhất của thành viên @bortodeeto, liên quan đến lý do vị tỷ phú mua nhiều đất nông nghiệp. Trả lời bên dưới, đồng sáng lập Microsoft cho rằng tỷ lệ đất mà ông sở hữu không cao.

"Tôi sở hữu chưa đến 1/4.000 lượng đất nông nghiệp tại Mỹ. Tôi đầu tư vào chúng với mục tiêu tăng năng suất và tạo ra nhiều việc làm. Không có kế hoạch lớn nào, trên thực tế mọi quyết định được đưa ra bởi đội ngũ đầu tư chuyên nghiệp", Gates chia sẻ.

Thành viên @B00TZILLA hỏi quan điểm của Gates về ChatGPT, chatbot do OpenAI phát triển. Ông trả lời ngắn gọn đó là "cái nhìn thoáng qua về những điều sắp đến", bày tỏ ấn tượng về cách tiếp cận này.

"Ông hào hứng về điều gì trong năm tới?", thành viên @DrTech101 hỏi. Trả lời bên dưới, Gates cho biết "đầu tiên là trở thành ông nội, thứ hai là một người bạn và cha tốt, thứ ba là những tiến bộ trong lĩnh vực sức khỏe và đổi mới khí hậu, thứ tư là giúp định hình sự phát triển của AI theo hướng tích cực".

Một câu hỏi khác thu hút hơn 7.300 lượt upvote có nội dung yêu cầu Gates "tìm người phụ trách phù hợp cho Halo Infinite (tựa game do Microsoft phát hành trên Xbox)". Dù vậy, câu hỏi không được nhân vật chính phản hồi.