Bigo Live cùng Trịnh Thăng Bình, Tlinh ra mắt MV 'Thế giới song song'

Tối 21/12, Tlinh kết hợp Trịnh Thăng Bình phát hành MV “Thế giới song song”, đánh dấu lần đầu hợp tác cùng nhạc sĩ Châu Đăng Khoa và “phù thủy phối khí” Masew.

“Thế giới song song” là dự án được Bigo Live đầu tư, với sự tham gia của 4 nghệ sĩ Việt gồm Trịnh Thăng Bình, Tlinh, Châu Đăng Khoa và Masew.

Trước khi ra mắt, loạt ảnh hậu trường MV đã khiến fan đứng ngồi không yên. Không uổng công chờ đợi, MV mới đã lấp đầy sự háo hức của fan bằng phần hình ảnh và âm nhạc mãn nhãn, đã tai.

Âm nhạc đã tai, nội dung MV lôi cuốn

Vừa ra mắt, “Thế giới song song” nhanh chóng được yêu thích nhờ phần thể hiện truyền cảm, bắt tai của Trịnh Thăng Bình cùng Tlinh.

Thể loại R&B được Châu Đăng Khoa biến hóa mới lạ. Ca khúc ghi điểm ở câu hát pre-chorus: “Người ta nói tình yêu ở đây chẳng thực tế/ Thế giới này chẳng bao giờ có một ai để vỗ về”. Câu hát nói trúng tâm lý của nhiều bạn trẻ làm quen và yêu nhau qua mạng Internet.

“Thế giới song song” là dự án được Bigo Live đầu tư, với sự tham gia của 4 gương mặt nổi bật Vbiz. Ảnh chụp từ MV.

Bên cạnh đó, phần rap của Tlinh trở thành điểm nhấn nhờ lyric bắt tai: “Lên chiếc app online, bạn có thể là bất cứ ai/ Sống theo cái cách bạn muốn, chắc chắn sẽ không bao giờ sai/ Nếu bạn không tin, just give it a try/ B I G O before I get old, gotta live my life…”. Cô nàng rapper đã khéo léo nhắc đến Bigo Live - ứng dụng livestream được giới trẻ quan tâm, cũng là một phần cho xã hội ảo.

MV “Thế giới song song” được thực hiện bởi đạo diễn Neko Lê - người đứng sau những clip triệu view của hàng loạt sao Việt nổi tiếng. Trong MV, Trịnh Thăng Bình vào vai CEO quyền lực, trong khi Tlinh là nữ nhân viên mới, “cảm nắng” sếp. Tuy ngoài đời cô là một nhân viên rụt rè và nhút nhát, thế nhưng Tlinh trong game lại là “siêu sao” top đầu. Vô tình trong thế giới ảo, cô nàng được giải cứu được một anh chàng. Người này không ai khác chính là chàng CEO - crush của cô ngoài đời.

Về phần Trịnh Thăng Bình, anh âm thầm hướng dẫn Tlinh trong game và cả hai dần nảy sinh mối quan hệ thân thiết. Ngoài việc giúp đỡ Tlinh trong thế giới ảo, chàng CEO cũng hỗ trợ nữ nhân viên mới trở nên tự tin và tỏa sáng trong cuộc sống.

Nhân vật Trịnh Thăng Bình được xây dựng 3D công phu. Ảnh chụp từ MV.

“Thế giới song song” pha trộn giữa không gian thực - ảo, với nhiều phân cảnh sử dụng đồ hoạ, kỹ xảo cầu kỳ. Đặc biệt, nhân vật Trịnh Thăng Bình và thế giới Bigo trong MV được thiết kế, xây dựng bằng 3D tỉ mỉ và công phu.

Vai diễn ý nghĩa của Tlinh và Trịnh Thăng Bình

MV “Thế giới song song” lấy cảm hứng từ chủ đề năm nay của Bigo Live: "Sống trọn khoảnh khắc - Kết nối tương lai". Thông qua kịch bản lôi cuốn, nét diễn tự nhiên của của Tlinh và Trịnh Thăng Bình, MV thể hiện thông điệp: Mỗi người cần sống trọn khoảnh khắc để tìm lại giá trị bản thân.

Tlinh có màn lột xác ngoạn mục trong MV. Ảnh chụp từ MV.

Hình ảnh - nội dung MV là sự đan xen giữa thực và ảo, hiện thực và tương lai. Thế giới ảo ở đây được hiểu là nơi mọi người giao tiếp mỗi ngày qua màn hình điện thoại, máy tính... Trong thế giới ấy, mỗi người thể hiện được cá tính riêng và sống trọn từng khoảnh khắc.

Xem MV, khán giả không chỉ nhìn thấy câu chuyện đáng yêu của Tlinh và Trịnh Thăng Bình, mà còn thấy được một cô nàng dám rũ bỏ con người cũ rụt rè, nhút nhát để tìm ra giá trị bản thân. Cô không mắc kẹt trong quá khứ hay lo lắng về tương lai mà sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Đó cũng là những gì Bigo Live - đơn vị tài trợ MV - muốn thể hiện thông qua sản phẩm âm nhạc này.

Bigo Live đặt ra sứ mệnh trao quyền để người dùng sáng tạo và thể hiện cá tính, không ngừng trau dồi bản thân. Mạng xã hội nói chung và nền tảng này nói riêng có thể trở thành một tấm gương phản chiếu, giúp mỗi người trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

MV “Thế giới song song” mang hai sắc thái - màu xanh của Bigo và sắc tím tượng trưng cho màu chủ đề của Bigo Gala 2021 - sự kiện lớn trong năm của cộng đồng livestream Việt Nam. Độc giả thưởng thức MV “Thế giới song song” tại kênh YouTube của Trịnh Thăng Bình, đồng thời tham khảo thông tin tại fanpage Bigo Live.