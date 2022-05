Big Bang tiếp tục lập kỷ lục

Big Bang có 100 lần chiến thắng trên các chương trình âm nhạc. Họ là nghệ sĩ đầu tiên của YG Entertainment đạt thành tích trên.

Ngày 1/5, Mydaily đưa tin Big Bang một lần nữa đạt thành tích ấn tượng nhờ bài hát mới Still Life. Ngày 30/4, chương trình Show! Music Core của đài MBC công bố người chiến thắng trong tập mới nhất là Big Bang và ca khúc Still Life. Đây là chiến thắng thứ 7 của Big Bang trên các chương trình âm nhạc hàng tuần nhờ bài hát Still Life.

Cũng nhờ thành tích ở Show! Music Core, Big Bang tích lũy được tổng cộng 100 chiến thắng trên các chương trình âm nhạc trong suốt sự nghiệp. Big Bang trở thành nghệ sĩ đầu tiên trực thuộc YG Entertainment và nhóm nhạc thứ 5 cùng BTS, TWICE, EXO, SNSD đạt được cột mốc đáng kinh ngạc trên.

Big Bang đạt nhiều thành tích dù không quảng bá bài hát mới.

Trong bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu ngôi sao do Viện nghiên cứu danh tiếng doanh nghiệp Hàn Quốc công bố ngày 30/4, Big Bang đứng ở vị trí thứ 3 sau BTS và Lim Young Woong. Big Bang đạt chỉ số danh tiếng thương hiệu là 6.362.585, trong đó chỉ số truyền thông là 1.506.571 và chỉ số cộng đồng là 2.132.281.

Từ khi phát hành bài hát mới là Still Life vào ngày 5/4, Big Bang liên tục gặt hái thành tích. Tới ngày 26/4, Still Life trở thành bài hát đứng hạng 1 trên trang nghe nhạc MelOn lâu nhất trong số những ca khúc được phát hành bởi YG Entertainment suốt một thập kỷ qua.

Đây cũng là bài hát thứ 6 của Big Bang đạt perfect all-kill (tức đứng đầu tất cả bảng xếp hạng thời gian thực lẫn hàng ngày) do iChart chứng nhận. Still Life là ca khúc đầu tiên của Big Bang sau 4 năm vắng bóng. Bài hát cũng đánh dấu sự trở lại của Big Bang kể từ khi Seungri rời nhóm vì vướng scandal.

Về thành công của bài hát mới, thành viên Taeyang chia sẻ: "Tôi vui vì có thể bày tỏ cảm xúc của mình. Một lần nữa cảm ơn người hâm mộ".