Big Bang làm nên thành tích chưa từng có

"Still Life" có 22 ngày đứng hạng nhất trên trang nghe nhạc MelOn. Đây là thành tích tốt nhất trong số các nghệ sĩ của YG Entertainment.

Ngày 26/4, tờ Xports News đưa tin Spring Summer Autumn Winter (tên gọi khác là Still Life) trở thành bài hát đứng hạng 1 trên trang nghe nhạc MelOn lâu nhất trong số những ca khúc được phát hành bởi YG Entertainment suốt một thập kỷ qua.

Vào ngày 5/4, nhóm nhạc huyền thoại phát hành đĩa đơn Still Life và lập tức đứng đầu tất cả bảng xếp hạng trong nước. Still Life trở thành bài hát thứ 6 của Big Bang đạt perfect all-kill (tức đứng đầu tất cả bảng xếp hạng thời gian thực lẫn hàng ngày) do iChart chứng nhận.

22 ngày sau khi phát hành, Still Life phá thêm một kỷ lục khác. Bài hát vượt qua How You Like That của BlackPink và trở thành ca khúc đứng hạng 1 lâu nhất của YG Entertainment trên MelOn Daily Chart trong thập kỷ này.

Big Bang lập nhiều kỷ lục nhờ bài hát mới.

Về thành công của bài hát mới, thành viên Taeyang chia sẻ: "Tôi rất vui vì có thể bày tỏ cảm xúc của mình. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn người hâm mộ. Mong các bạn luôn mạnh khỏe và tận hưởng một ngày xuân ấm áp khi nghe bài hát này".

Still Life đánh dấu sự trở lại của Big Bang sau 4 năm vắng bóng. Bài hát đã chiếm vị trí quán quân trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn trong nước chỉ sau nửa ngày phát hành. Nhờ bài hát Big Bang đã chiến thắng nhiều chương trình âm nhạc như Mnet M Countdown, Show! Music Core, Inkigayo dù không có bất kỳ hoạt động quảng bá nào.