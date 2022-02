Big Bang giúp công ty quản lý hồi sinh

Big Bang chứng minh sức hút và tiềm năng kinh tế của mình sau thông báo trở lại ngành giải trí. Họ giúp giá trị vốn hóa của công ty quản lý đạt ngưỡng 834 triệu USD.

Ngày 12/2, Sports Chosun đưa tin về giá trị vốn hóa của YG Entertainment sau khi Big Bang thông báo tái xuất showbiz. Nhờ vào sự trở lại của 5 thành viên, giá trị thị trường của YG Entertainment đạt 834 triệu USD chỉ trong một tuần.

Theo Sports Chosun, đây là con số vốn hóa cao nhất YG Entertainment đạt được trong 4 năm trở đây. Những năm qua, họ vật lộn trên thị trường sau khi trải qua bờ vực khủng hoảng, giá trị vốn hóa ngày càng giảm sâu.

Big Bang trở lại showbiz sau 4 năm vắng bóng. Ảnh: KoreaBoo.

Trang tin cho biết kể từ khi Big Bang tạm ngừng hoạt động, YG Entertainment không còn đứng trong nhóm Big 3 - ba công ty giải trí hùng mạnh nhất Hàn Quốc. Họ bị HYBE Labels ( 8,92 tỷ USD ) - công ty quản lý BTS - đẩy xuống vị trí thứ 4, để vào top cùng SM Entertainment ( 1,36 tỷ USD ), JYP Entertainment ( 1,32 tỷ USD ).

Theo Sports Chosun, có những nghệ sĩ nổi tiếng khác như Blackpink, Treasure, iKon, Winner thay thế, nhưng tiềm năng kinh tế của họ cũng không bằng Big Bang. Năm 2020, sự trở lại của Blackpink với How You Like That chỉ giúp YG Entertainment tăng tỷ lệ vốn hóa lên 100 triệu USD .

Ngày 7/2, Ten Asia đưa tin Big Bang hoàn thành việc thu âm và sắp quay MV cho ca khúc chủ đề. Họ trở lại showbiz vào mùa xuân. Song song với tin vui Big Bang tái xuất, người hâm mộ nhóm cũng đón nhận tin buồn là T.O.P rời YG Entertainment sau 16 năm. Tuy nhiên, nam rapper vẫn là thành viên Big Bang và tham gia các hoạt động của nhóm nếu có thể sắp xếp được lịch trình.

Big Bang ra mắt năm 2006 với đội hình 5 thành viên T.O.P, Daesung, G-Dragon, Taeyang và Seungri. Nhóm nhanh chóng nổi tiếng, đặc biệt ở thị trường quốc tế với âm nhạc hip hop khác biệt, mạnh mẽ. Sau đó, Big Bang trải qua khủng hoảng khi hai thành viên T.O.P và Seungri vướng vòng lao lý.