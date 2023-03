Biểu tượng của showbiz Nhật Bản

Ngoài những thành tích vượt trội trong âm nhạc, Utada Hikaru còn có sức ảnh hưởng đến ngành thời trang và phim ảnh nước Nhật.

Tại Tuần lễ Thời trang Paris 2023, danh ca gốc Nhật Bản Utada Hikaru là khách mời danh dự trên hàng ghế đầu của show diễn Sacai cùng những phụ nữ quyền lực khác. Theo South China Morning Post, sự xuất hiện của cô là bất ngờ thú vị đối với nhiều người.

Utada Hikaru đạt đỉnh sự nghiệp khi còn rất trẻ, ở những năm đầu của thập niên 2000. Sau đó, ca sĩ First Love gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp âm nhạc nói riêng, nghệ thuật nói chung, dù có khoảng thời gian cô chững lại để tập trung cho cuộc sống riêng.

Là người ưa thử thách, Utada đã mạo hiểm phát hành loạt đĩa hát bằng tiếng Anh. Album mới nhất, Bad Mode, ra mắt vào năm ngoái, chính là album song ngữ đầu tiên của nghệ sĩ người Mỹ gốc Nhật này.

Biểu tượng âm nhạc Nhật Bản

Utada Hikaru sinh năm 1983, là người Nhật nhưng sinh ra, lớn lên ở Mỹ, trong gia đình có truyền thống âm nhạc. Cha cô là Utada Teruzane, nhà sản xuất và nhạc sĩ lâu năm. Mẹ của Utada - bà Fuji Keiko - là ca sĩ hát nhạc dân gian nổi tiếng ở Nhật vào thập niên 1970.

Thể loại chính cô theo đuổi là pop nhưng chịu ảnh hưởng bởi R&B và dance-pop. Ngoài nghề cầm mic, Utada Hikaru đảm nhận luôn vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất.

Đĩa đơn đầu tay Automatic/Time Will Tell được Utada Hikaru phát hành vào 1998, khi cô mới 15 tuổi, đã bán hơn 2 triệu bản toàn cầu. Album đầu tay First Love trình làng vào năm sau, tiếp tục tiêu thụ hơn 7 triệu bản ở thị trường Nhật Bản và thêm 3 triệu bản ở nước ngoài.

Album chủ yếu bằng tiếng Nhật, nhưng không có gì lạ khi Utada kết hợp nó với một số cụm từ và câu tiếng Anh trong lời bài hát. Điều này giúp những ca khúc của cô dễ tiếp cận với khán giả nước ngoài nhờ giai điệu bắt tai.

Cho tới nay, First Love vẫn là album bán chạy nhất trong lịch sử xứ sở mặt trời mọc.

Hikaru Utada đã phát hành 11 album, đa số đều ăn khách. Ảnh: @kuma_power.

Theo South China Morning Post, Utada Hikaru là "làn gió mới" của âm nhạc Nhật Bản. Và đến năm 2010, cô đã trở thành một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng và bán chạy nhất ở quốc gia châu Á.

Tờ báo dành lời khen ngợi: "Thật vậy, chính giọng hát và tài năng âm nhạc thiên bẩm của Utada đã chiếm được cảm tình của hàng triệu người khắp thế giới".

Với 11 album đã phát hành, Utada được coi là một trong 3 nữ ca sĩ hàng đầu trong thời kỳ Heisei - thời kỳ chiến tranh lạnh Nhật Bản, Arama Japan nhận định. Còn theo bảng xếp hạng Oricon, Utada đã bán hơn 37 triệu bản album - con số này đưa cô vươn lên hàng nghệ sĩ sở hữu số lượng đĩa bán chạy thứ 10 trong thời Heisei, với 3 album nằm trong top 10 album bán chạy nhất.

Gương mặt thương hiệu

The Japan Times công nhận Utada Hikaru là "nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn của thập kỷ", nên không lạ gì việc cô được nhiều nhãn hàng, thương hiệu xa xỉ săn đón.

Hikaru Utada (giữa) xuất hiện trong show của Sacai tại Tuần lễ thời trang Paris 2023. Ảnh: @utadahikaru4ever.

Năm 2021, thương hiệu Shiseido mời Utada ký hợp đồng làm đại sứ toàn cầu. Ca khúc Find Love do nữ ca sĩ trình bày là một phần của chiến dịch quảng cáo cho hãng mỹ phẩm này. Nhờ có Utada, thương hiệu được nâng lên tầm cao mới, hút nhiều đối tượng khách hàng hơn.

Diva từng làm việc với Chitose Abe - nhà sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo của Sacai, và nhanh chóng được công bố là gương mặt đại diện cho bộ sưu tập hợp tác của Abe với hãng trang sức Cartier vào năm ngoái.

Utada là nhân vật chính trong chiến dịch quảng cáo. Cô xuất hiện lộng lẫy trong TVC được lồng bài hát Somewhere Near Marseilles của chính diva.

Thời điểm trình làng bộ sưu tập này cũng là lúc Utada lên trang bìa nhiều tạp chí, trong đó có Vogue Nhật Bản (số tháng 7/2022). Bìa Vogue đầu tiên đánh dấu cho bước tiến mới của nữ ca sĩ trên con đường thời trang.

Sức ảnh hưởng đến phim ảnh

South China Morning Post nhận định Utada Hikaru "chưa bao giờ xa rời sự chú ý của công chúng và luôn duy trì độ được nổi tiếng của mình trong nhiều năm".

Sức hút của Utada đến từ nỗ lực cống hiến, tung ra sản phẩm chỉn chu. Ca khúc First Love (1999) của cô được mến mộ đến nỗi đã trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim cùng tên. Loạt phim First Love kể về mối tình đầu của hai người bạn học, ra mắt vào năm 2022.

Một cảnh phim First Love. Bộ phim kể về mối tình đầu của hai người bạn học. Ảnh: First Love.

"Phim First Love đã gián tiếp đưa tên tuổi Utada trở lại sân khấu chính của giới giải trí toàn cầu. Utada luôn được chú ý", tờ báo viết thêm.