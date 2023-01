Biệt phái 18 nhân sự đến 2 trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM

Cục Đăng kiểm biệt phái 18 nhân sự đến 2 trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM từ 3/1 để tăng công suất hoạt động.

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Tô An, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm, cho biết Cục đã biệt phái 5 đăng kiểm viên đến hỗ trợ trung tâm đăng kiểm 50-09D (huyện Củ Chi, TP.HCM) và biệt phái 8 đăng kiểm viên, 5 nhân viên nghiệp vụ đến hỗ trợ chi nhánh đăng kiểm 50-05V (quận 12, TP.HCM).

Trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM quá tải khiến nhiều tài xế phải mang xe đến Long An. Ảnh: Quỳnh Danh.

Việc bổ sung nhân sự sẽ giúp cho 4 dây chuyền đăng kiểm của 2 đơn vị này tăng tối đa công suất hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đi kiểm định xe cơ giới.

Phó cục trưởng Nguyễn Tô An cho biết 2 trung tâm này trước đó đều nêu lý do thiếu hụt nhân lực và đã có thời điểm đóng cửa dừng hoạt động. Trong thời gian công tác tại TP.HCM, ông An đã đến kiểm tra, yêu cầu chi nhánh 50-05V hoạt động trở lại và trung tâm này đã chấp hành. Trung tâm 50-09D cũng đóng cửa vài ngày qua và sẽ hoạt động lại từ 3/1 sau khi được tăng cường nhân lực.



Cục Đăng kiểm đề nghị các trung tâm đăng kiểm địa phương lân cận tạo điều kiện, ưu tiên kiểm định cho phương tiện đến từ TP.HCM, giảm sức ép cho khu vực thành phố; đồng thời, khuyến khích người dân đi đăng kiểm tại các tỉnh lân cận để tránh tình trạng xếp hàng chờ đợi và gây ùn tắc.

Cũng theo thông tin mới nhất từ Cục Đăng kiểm, trung tâm đăng kiểm số 98-06D (Bắc Giang) đã phải tạm dừng hoạt động do công an đang điều tra, tạm giữ một chủ đầu tư, 4 lãnh đạo và một đăng kiểm viên. Trước đó, trung tâm này bị đình chỉ một dây chuyền vì cố tình đăng kiểm xe cũ nát để chở công nhân.

Tính đến ngày 2/1, cả nước có 263/280 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động và 17 trung tâm dừng hoạt động. Riêng TP.HCM có 8 trung tâm (22 dây chuyền) vẫn hoạt động và 11 trung tâm (26 dây chuyền) đã dừng hoạt động.

Cục Đăng kiểm đã yêu cầu các trung tâm làm việc xuyên Tết Dương lịch để giải tỏa nhu cầu của người dân. Theo ghi nhận, 5 trung tâm đăng kiểm đã rút ngắn thời gian nghỉ lễ của nhân viên, bắt đầu mở cửa làm việc từ 2/1.

Phó cục trưởng Nguyễn Tô An cho biết Cục Đăng kiểm sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp trạm cố tình gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Chủ phương tiện có hạng mục nằm trong danh sách công bố vẫn bị làm khó có thể liên hệ về số đường dây nóng 0243.768.4706 của Phòng Kiểm định xe cơ giới - Cục Đăng kiểm Việt Nam để thông báo.