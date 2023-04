'Biệt đội rất ổn' - phim nhảm đáng quên của Hứa Vĩ Văn, Hoàng Oanh

Genre: Hài

Director: Tạ Nguyên Hiệp

Cast: Lê Khánh, Hứa Vĩ Văn, Hoàng Oanh, Quang Tuấn, Võ Tấn Phát, Nguyên Thảo, Ngọc Phước, Ngọc Hoa,…

Rating: 3,5/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Biệt đội rất ổn là dự án điện ảnh thứ hai của đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp. Trước đó, tác phẩm đầu tay Trái tim quái vật thuộc thể loại hình sự, giật gân không nhận được đánh giá cao từ giới phê bình. Phim có mở đầu không tệ, nhưng để lại hụt hẫng vì kịch bản nhiều lỗ hổng. Tái xuất màn ảnh rộng, đạo diễn họ Tạ quyết tâm chinh phục khán giả bằng một tác phẩm hài.

Theo tiết lộ, anh đã dành nhiều thời gian để học hỏi những xu hướng làm phim mới. Tuy nhiên, đạo diễn trẻ dường như đã bỏ quên chất lượng kịch bản. Phim của anh sa đà vào hài nhảm, chỉ là một “bản nâng cấp” của những webdrama chất lượng kém tràn lan trên mạng.

Biệt đội rất ổn kể câu chuyện về Phong (Hứa Vĩ Văn) và Khuê (Hoàng Oanh). Họ hợp tác lật tẩy Tuấn (Quang Tuấn) – chồng cũ của Khuê để giúp cô giành lại quyền nuôi con. Trong hành trình này, cả hai bất đắc dĩ thu nạp thêm các đồng đội mới, một “gia đình cục súc” bao gồm Bảy Cục (Võ Tấn Phát), Bảy Súc (Nguyên Thảo), Quạu (Ngọc Phước) và Quọ (Ngọc Hoa).

Cả 6 người hợp tác thực hiện một phi vụ táo tợn: “phá” đám cưới của Tuấn và Xoàn (Lê Khánh), nữ đại gia miền Tây từng qua một đời chồng.

Xuyên suốt 104 phút thời lượng, ấn tượng đặc biệt mà phim để lại là một dự án... hài nhảm. Kịch bản phim rất nông, không đảm bảo chất lượng và thể hiện rõ tính sắp đặt.

Sau vài năm ở tù vì bị Tuấn gài bẫy, Khuê gặp lại Phong và bắt tay vào kế hoạch “vạch mặt” gã chồng tệ bạc. Thay vì chứng minh mình bị oan sai, cô lại nghĩ cách đột nhập đám cưới sắp tổ chức ở miền Tây. Cũng từ đây, cuộc đụng độ và kết giao với 4 đồng đội mới tỏ ra đầy khiên cưỡng, nếu không muốn nói là nhảm nhí. Giả như, gia đình Bảy Cục bị gán nợ bạc tỷ chỉ vì vô tình ăn phải con gà của đại ca giang hồ.

Biệt đội 6 thành viên tìm cách tiếp cận lễ cưới, lấy trộm chiếc vòng giả mà Tuấn cầu hôn Xoàn để chứng minh gã đã lừa cô. Tiền đề này hết sức vô lý. Bởi lẽ, động cơ tham gia của gia đình nhà Bảy Cục không thuyết phục. Hai người trực tiếp liên quan – Khuê và Phong – cũng có nhiều cách xử lý mâu thuẫn thay vì lao vào một kế hoạch nhảm.

Kể từ đó, đạo diễn sắp đặt và móc nối tình tiết bừa bãi, không màng tới tính logic của kịch bản. Hồi đầu đã sáo rỗng và nhàm chán, các hồi sau lại càng hỗn loạn, ngớ ngẩn hơn. Nhiều tình tiết xuất hiện nhưng không hoàn thành đúng vai trò của nó: trở thành tiền đề cho chuỗi tình tiết sau hoặc đóng góp chung cho sự phát triển của cốt truyện. Trái lại, chúng dường như chỉ là phút ngẫu hứng của biên kịch, không có mục đích cụ thể.

Chẳng những vậy, cách đạo diễn dẫn dắt cũng dễ khiến người xem ức chế. Biệt đội rất ổn dưới lời kể của Tạ Nguyên Hiệp hiện lên đầy bất ổn, lố, nhảm và xô bồ.

Gác lại câu chuyện đầy lỗ hổng, tác phẩm nhìn chung vẫn đi đúng hướng mà đạo diễn vạch ra: phim hài. Chẳng cần phải tốn nhiều công quảng bá, ngay từ dàn diễn viên đã minh họa cho điều này. Đó là cả “gia đình cục súc” gồm những cái tên quen thuộc trong webdrama như Võ Tấn Phát, Nguyên Thảo, Ngọc Phước, Ngọc Hoa. Bên cạnh đó, dự án còn có cả Lê Khánh, Hoàng Oanh và Hứa Vĩ Văn.

Không quên “nhắc nhở” người xem đây là một bộ phim hài, biên kịch dụng tâm cài cắm chi tiết chọc cười dày đặc. Đáng nói, hài trong Biệt đội rất ổn vẫn là một kiểu ồn ã, "khó nuốt dù dễ nhai". Bởi đa phần, yếu tố này chỉ tới từ thoại. Nhân vật thoại bất chấp, không ngừng nghỉ dù trong bất cứ hoàn cảnh, tình huống nào.

“Rất ổn” đâu chưa thấy, chỉ thấy “hở ra là thoại”. Cá biệt, thoại còn rất kịch, phô trương và cường điệu.

Một câu chuyện sơ sài tình tiết nhưng chỉ toàn lời qua tiếng lại. Biên kịch có lẽ đã quên rằng kiểu hài ăn xổi cũng chỉ có thời. Bởi nó có thể mua vui cho khán giả một lần, nhưng khó tái hiện được lần hai. Vậy nên, miếng hài mà Biệt đội rất ổn tạo nên không mấy giá trị, cũng chẳng đọng lại điều gì trong lòng người xem.

Thừa thãi là một chuyện, nhưng một số chi tiết thậm chí khá vô duyên. Điển hình như những pha đốp chát quá đà của gia đình cục súc, hay như cách đạo diễn khắc họa hình tượng của họ trong giai đoạn ban đầu.

Trải qua phi vụ bất ổn, các nhân vật trong phim cũng như lạc mất chính mình. Họ không khiến khán giả nhớ được mình là ai, làm gì hay tối thiểu là động cơ nào thúc đẩy họ hành động như vậy.

Không bàn tới 4 thành viên gia đình cục súc vì chủ yếu đóng vai trò chọc cười, các vai diễn của Hứa Vỹ Văn, Quang Tuấn hay Hoàng Oanh cũng đều nhạt nhòa, ngớ ngẩn. Nhân vật phản diện của Quang Tuấn được xây dựng rất hời hợt, phi lý. Dù tỏ ra nguy hiểm nhưng những âm mưu và nước đi của gã hết sức trẻ con.

Trong khi đó, cả Hoàng Oanh và Hứa Vỹ Văn đều có vai diễn đáng quên trong sự nghiệp. Hóa thân thành Phong, tài tử họ Hứa không tạo được bất kỳ sức nặng nào cho câu chuyện. Dù là nhân vật chính, anh hoàn toàn lạc lõng giữa dòng sự kiện. Chưa kể, nam diễn viên để lộ khuyết điểm diễn xuất trong cả mảng hài và hành động. Còn với Hoàng Oanh, ấn tượng mà cô để lại không gì ngoài ngoại hình xinh đẹp. Diễn xuất của á hậu tỏ ra bất ổn, hỗn loạn hơn cả chính tính cách nhân vật mà cô hóa thân.

Nỗi bật giữa dàn nhân vật chắc hẳn là Xoàn, dưới màn thể hiện của Lê Khánh. Công bằng mà nói, đây là nhân vật duy nhất có chiều sâu tính cách. Không chỉ là một nữ đại gia muốn có tình yêu, Xoàn còn là người phụ nữ thấu hiểu và lạc quan. Màn trình diễn của Lê Khánh ít nhiều tạo được thiện cảm. Nhưng, cách đạo diễn xây dựng nhân vật còn kịch, thiếu tiết chế nên vẫn thành nói nhảm.

Kịch bản và diễn xuất đáng quên, Biệt đội rất ổn còn để lộ sự thiếu chỉn chu về hình ảnh, âm thanh, chưa xứng tầm với một tác phẩm xuất hiện trên màn ảnh rộng. Bù lại, phim thể hiện chất liệu gần gũi bằng việc khai thác bối cảnh miền Tây, hay như dòng nhạc cải lương với màn góp mặt của "cải lương chi bảo" - NSND Bạch Tuyết.

Điểm cộng kế tiếp là việc... gói gọn thời lượng trong khoảng 100 phút. Ít nhất, phim không cố gắng kéo dài khoảng thời gian mệt mỏi cho khán giả vì sự ồn ào, nhảm nhí đã vẽ ra.

