Biển người chào đón tuyển Morocco trở về sau chiến công lịch sử

Đêm 20/12 (giờ Hà Nội), máy bay chở tuyển Morocco hạ cánh an toàn xuống sân bay và được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng. Đây là nghi thức thường dùng để chào đón các chuyến bay mang ý nghĩa đặc biệt.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019