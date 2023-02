Biển giả tràn lan, chủ xe biển thật lao đao vì đăng kiểm

Khi đến trung tâm đăng kiểm, nhiều tài xế bất ngờ khi biết xe mình bị hàng loạt lỗi vi phạm do các ôtô mang biển giả gây ra.

Chị Thanh Tâm phải chịu mức phạt nguội 900.000 đồng dù không hề vi phạm. Ảnh: NVCC.

Phạt nguội những năm gần đây được áp dụng ở nhiều tỉnh thành nhằm răn đe và xử lý những trường hợp vi phạm luật giao thông được camera của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) ghi lại. Tuy nhiên, nhiều chủ phương tiện đã sử dụng các thủ thuật dán biển, sử dụng biển giả để tránh phạt nguội, gây ảnh hưởng đến các xe biển thật.

Ngày 9/2 vừa qua, chị Thanh Tâm (TP.HCM) đến trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM để thực hiện kiểm định xe Toyota Sienna 2012 của mình. Khi đến nơi, chị được thông báo xe bị từ chối đăng kiểm do còn giấy phạt nguội chưa được giải quyết.

Xe ở TP.HCM nhưng phạm lỗi ở Đà Nẵng

Chị Tâm cho biết chị nhận được giấy phạt do lỗi "đỗ xe nơi có biển cấm đỗ" tại Đà Nẵng vào ngày 29/12/2020. Tuy nhiên sau khi đối chứng hình ảnh với cơ quan công an, chị phát hiện ra xe của chị và chiếc xe bị chụp lại trên giấy phạt nguội là hoàn toàn khác nhau.

Hình ảnh vi phạm của xe mang biển giả. Ảnh: NVCC.

Nữ chủ xe cho biết trước đó vào năm 2022 xe chị đã được đăng kiểm một lần, tuy nhiên vẫn không có thông báo nào liên quan đến lỗi phạt nguội. Chị Tâm có thắc mắc nhưng nhân viên đăng kiểm cho biết lỗi này chỉ vừa được cập nhật nên trước đó trung tâm không nhận được thông tin.

Chia sẻ với Zing, mẫu ôtô chị Tâm đang sử dụng là chiếc Toyota Sienna 2012 phiên bản Limited, chưa từng di chuyển đến Đà Nẵng. Theo ghi nhận từ camera giao thông, chiếc xe vi phạm là Toyota Sienna phiên bản thường.

"Hình chụp phạt nguội và hình chụp xe của tôi là khác nhau. Chắc có ai dùng biển giả vì xe của tôi có chữ Limited ở đuôi, xe trong ảnh thì không có. Đèn hậu của 2 xe cũng khác nhau. Tôi có trình bày với nhân viên ở trung tâm đăng kiểm nhưng họ không giải quyết", chị Tâm chia sẻ thêm.

Mặc dù không hề vi phạm, chị Tâm vẫn mệt mỏi vì phải dành nhiều thời gian để hoàn tất các thủ tục nhằm chứng minh xe bị phạt nguội oan. Đến cuối cùng, chủ xe phải chịu đóng phạt 900.000 đồng để kịp thời hạn đăng kiểm xe.

"Tôi cần phương tiện để làm việc, trong khi xe lại sắp hết hạn đăng kiểm. Cả 2 bên công an và trung tâm đăng kiểm đều không thể giải quyết vấn đề thì tôi phải trả số tiền phạt khoảng 900.000 đồng. Rõ ràng đây không phải lỗi của tôi nhưng tôi phải mất thời gian, tiền bạc và công sức để xử lý" chị Tâm chia sẻ.

Ảnh hưởng quá trình đăng kiểm

Nhiều chủ phương tiện cũng chịu cảnh "ngang trái" như chị Tâm bởi các xe biển giả đang lưu thông tràn lan. Trước đó, anh Xuân Trường (Nam Định) cũng chia sẻ với Zing trường hợp chiếc Honda CR-V của anh bị từ chối đăng kiểm do dính 4 lỗi phạt nguội từ năm 2021.

Trong quá trình đưa mẫu xe Honda CR- V đời 2015 đi đăng kiểm, anh Trường được thông báo về 4 lỗi phạt nguội diễn ra tại Hà Nội, Lào Cai và Hà Tĩnh vẫn chưa được hoàn tất nộp phạt.

Chiếc xe vi phạm giao thông có ngoại thất cũng như biển số gần như y hệt so với xe anh Trường. Ảnh:NVCC.

Sau khi kiểm tra hình ảnh từ camera giao thông, anh Trường đã phát hiện ra một số điểm khác biệt của xe vi phạm so với xe anh. Cụ thể, chiếc Honda CR-V 2015 phiên bản 2.0 AT của anh không được trang bị hệ thống cửa sổ trời, thế nhưng xe vi phạm lại có. Đây là đặc điểm trên những chiếc Honda CR-V phiên bản 2.4 AT.

Ngoài ra, màu sắc xe cũng có sự chênh lệch nhất định vì xe anh Trường màu xám titan, nhưng chiếc xe vi phạm theo ảnh lại có màu đen.

"Xe này tôi mua và chưa từng gây vi phạm, chắc chắn là do người khác sử dụng biển giả nhằm tránh bị bắt phạt nguội", anh Trường nhận định.

May mắn hơn chị Tâm, sau một tuần làm hồ sơ khiếu nại, di chuyển giữa Nam Định và Hà Nội để xác minh, xe của anh Trường đã được đăng kiểm theo quy định mà không phải trả các khoản phạt "oan" kia.